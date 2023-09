Dzień bez Samochodu. Sprawdź, kiedy i gdzie komunikacja zbiorowa będzie za darmo!

Europejski Tydzień Mobilności

Europejski Tydzień Mobilności to inicjatywa Komisji Europejskiej, zapoczątkowana w 2002 roku. Akcja ma zachęcać mieszkańców Europy do zmiany niekorzystnych dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego przyzwyczajeń oraz do wyboru alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: jazdy na rowerze, korzystania z transportu publicznego lub współdzielenia samochodu. W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku.