Zmiany traktatów UE. Żadne państwo nie zgłosiło sprzeciwu. Polska wniosła zastrzeżenia

Rada UE ds. środowiska przekazała 18 grudnia 2023 r. na szczyt UE propozycję zmian traktatowych, przyjętą wcześniej przez Parlament Europejski. Informację tę przekazał rzecznik hiszpańskiej prezydencji w UE Daniel Prada. Poinformował też, że żadne państwo członkowskie nie zgłosiło sprzeciwu i nie było dyskusji w tej sprawie. Źródło dyplomatyczne PAP w Brukseli powiadomiło, że Polska złożyła deklarację w sprawie propozycji, w której przedstawiła wobec niej zastrzeżenia.

Rada UE przekazała propozycję PE ws. zmian traktatów na szczyt UE; Polska zgłosiła zastrzeżenia wobec tej propozycji

Jak przekazało źródło dyplomatyczne PAP w Brukseli, Polska podkreśliła w deklaracji, że zmiany w proponowanym kształcie mogą osłabić jedność UE, nie są odpowiedzią na realne potrzeby wspólnoty, a także mogą opóźnić akcesję do UE nowych państw członkowskich.



Podczas posiedzenia Rady Polskę reprezentuje wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Do czasu nadania depeszy PAP nie otrzymała komentarza Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie.



Były minister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował w poniedziałek na platformie X (d. Twitterze), że rząd mógł wyrazić sprzeciw i doprowadzić do zdjęcia punktu z porządku obrad (na podstawie art. 3 ust. 8 regulaminu wewnętrznego Rady), ale tego nie zrobił. Dodał, że wystarczył sprzeciw jednego państwa, żeby wywołać taki skutek. Zamiast tego – jak przekazał Jabłoński - strona polska złożyła oświadczenie do protokołu w trybie art. 3 ust. 6., które nie wstrzymuje procedury i w praktyce nie wywołuje żadnych skutków dla jej dalszego przebiegu.





Premier Donald Tusk podkreślił podczas swojego exposé, "że żadne manewry, żadne próby gier, żadne próby zmian traktatów wbrew naszym interesom nie wchodzą w rachubę".



Po otrzymaniu propozycji dot. zmiany traktatów Rada Europejska może zwołać Konwent zwykłą większością głosów.



W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i instytucji unijnych. Zadaniem tego gremium jest praca nad zmianą traktatów, którą następnie przekazuje się Radzie Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje wówczas Konferencję Międzyrządową, po czym uzgodniony traktat trafia do ratyfikacji przez państwa członkowskie.

Zmiana traktatów UE wymaga jednomyślności

Co ważne, zmiana traktatów unijnych wymaga jednomyślności krajów członkowskich. Część państw UE jest jednak przeciwna nowym regulacjom.



Główne zmiany w dokumencie, przyjętym w listopadzie przez PE, to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności - a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.



Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

