Warszawa rozpoczęła prace nad planem ogólnym i strategią rozwoju określającymi nową politykę przestrzenną miasta

Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że już wkrótce rozpoczną się prace nad strategią rozwoju Warszawy 2040 oraz planem ogólnym. To dokumenty, które określą, w jakim kierunku powinna się rozwijać stolica przez najbliższe 20 lat.

Warszawa - prace nad planem ogólnym

Wiceprezydent Warszawy wskazała:

przygotowanie nowej strategii i planu ogólnego wynika ze zmian ustawowych wprowadzonych w 2023 r.;

politykę rozwoju Warszawy, w tym politykę przestrzenną, określi teraz strategia rozwoju gminy;

plan ogólny i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały uwzględniać jej zapisy;

uruchomienie prac nad strategią i planem ogólnym wymaga podjęcia przez Radę m.st. Warszawy stosownych uchwał;

nowe dokumenty zastąpią obecną Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;

czas na ich przygotowanie upływa z końcem 2025 r., po 31 grudnia 2025 r. studium uwarunkowań Warszawy przestanie obowiązywać;

Opracowanie strategii i planu ogólnego wymaga uwzględnienia zapisów dokumentów nadrzędnych, takich jak strategia rozwoju województwa mazowieckiego, czy wiele zapisów określonych w ustawach i rozporządzeniach. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co wzmacnia samorząd lokalny w prowadzeniu polityki przestrzennej i będzie wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty muszą być gotowe do końca 2025 r. i założenie miasta jest takie, żeby Rada Miasta w grudniu 2025 r. mogła na jednej sesji przyjąć najpierw strategię, a później uzupełniający ją plan ogólny. W pracach nad nową strategią i planem ogólnym urzędnicy miejscy oprą się też na danych Urzędu Miasta, statystyce publicznej i opracowaniach specjalistycznych.

Wiceprezydent Warszawy powiedziała: "Bardzo ważne są dla nas głosy mieszkanek i mieszkańców, dlatego w naszej pracy wykorzystamy też badania Barometru Warszawskiego czy wyniki różnych konsultacji społecznych. Żeby ten proces włączania mieszkanek i mieszkańców w cały proces jak najlepiej odpowiadał na ich oczekiwania, realizujemy teraz badanie społeczne, które pokaże, jak to zrobić najlepiej".

Aktualizacja obecnie obowiązującej Strategii #Warszawa2030 przyjętej w 2018 r. jest konieczna, ocena aktualności zapisów tego dokumentu została zlecona niezależnemu podmiotowi, co jest szczególnie istotne w kontekście zmian, jakie nastąpiły w wyniku pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie.

10 czerwca odbyło się już posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, planiści i stratedzy miejscy przedstawili na niej wszystkie kluczowe konsekwencje nowelizacji ustaw oraz koncepcje prac nad dokumentami. Już 4 lipca Rada m.st. Warszawy podejmie decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad strategią i planem ogólnym.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju Paulina Nowicka-Karpińska, i p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Bartosz Rozbiewski zwrócili uwagę: "Władze Warszawy z Unią Metropolii Polskich wielokrotnie zgłaszały, że tak krótki termin na przygotowanie nowych dokumentów stanowi bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza dla samorządów dużych ośrodków miejskich. Dołożymy wszelkich starań, żeby pomimo ograniczeń czasowych, skomplikowanych procedur i zawiłości ustawowych, cały ten proces przebiegał sprawnie, w sposób otwarty i inspirujący. Dysponujemy doświadczonym zespołem specjalistów, którzy wielokrotnie przygotowywali różnego typu dokumenty programowe i planistyczne".

Przewodnicząca komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy Ewa Janczar przekazała: "Zanim podejmiemy pierwsze czytanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego i strategii realizujemy cykl otwartych posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy. Wiemy, że dokumenty planistyczne są dla większości trudne w czytaniu dlatego chcemy poznać zdanie mieszkanek oraz mieszkańców oraz pomóc w wyjaśnianiu wątpliwości i zawiłości powstających dokumentów. Harmonogram prac nad dokumentami jest rozpisany co do dnia, założono, że projekt strategii zostanie opracowany w czerwcu 2025 r. a projekt planu ogólnego w marcu. Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 4 września 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik, urzędnicy opowiedzą na nim, jak ten proces będzie przebiegał. Rozpocznie się wtedy dwutorowy dialog z mieszkańcami, będzie to ankieta na temat rozwoju miasta do 2040 r. do wypełnienia online oraz rozdawana w miejscach aktywności lokalnej, tego samego dnia rozpocznie się formalne zbieranie wniosków do planu ogólnego. Czas na składanie ankiet i wniosków to okres od 4 do 30 września 2024 r., natomiast konsultacje społeczne i wyłożenie do publicznego wglądu planu ogólnego oraz zbieranie uwag, odbędzie się we wrześniu za rok".

