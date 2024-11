ZUS: Do 26 listopada 2024 r. złożono 897,4 tys. wniosków o wakacje składkowe. Przedsiębiorcy mają czas do 30 listopada

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do 26 listopada 2024 r. złożono 897,4 tys. wniosków o wakacje składkowe. Przedsiębiorcy mają czas do 30 listopada na złożenie wniosków o wakacje składkowe.

Od 1 listopada 2024 r. mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawców.

Z przesłanego we wtorek komunikatu ZUS wynika, że przedsiębiorcy do 26 listopada 2026 r. złożyli ponad 897,4 tys. wniosków o wakacje składkowe. Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Ulga ta stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał.

Wakacje składkowe: dla kogo

Z wakacji od ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy zatrudniają do dziewięciu pracowników. Warto pamiętać, że do tego limitu nie są wliczane osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Chodzi m.in. o osoby, które pobierają zasiłek macierzyński lub przebywają na urlopie wychowawczym. Przedsiębiorcy składając wniosek, mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Każdy uprawniony przedsiębiorca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia w grudniu tego roku, powinien złożyć wniosek do końca listopada. Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników.

Wniosek o wakacje składkowe. Przedsiębiorcy mają czas do 30 listopada

Wniosek dotyczący wakacji składkowych (wniosek RWS - o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc) można składać za pośrednictwem platformy PUE/eZUS. Wniosek może złożyć zarówno sam przedsiębiorca, jak i pełnomocnik przedsiębiorcy. Ważne jest, by złożyć wniosek z konta płatnika. Działanie przedsiębiorców przez swoich pełnomocników jest już standardem w biznesie i relacjach administracji publicznej z klientami, a stosunki pomiędzy pełnomocnikami, a ich mocodawcami ukształtowane są w ramach umów, które regulują zakres współpracy, w tym odpowiedzialność wzajemną - przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Dodał, że wnioski płatników składek złożone przez pełnomocników będą obsługiwane przez ZUS z uwzględnieniem domniemania posiadania stosownego oświadczenia przez składającego wniosek pełnomocnika. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za grudzień, powinni złożyć ten wniosek w listopadzie. Zostało im 5 dni na złożenie stosownego wniosku. Jeśli złożą go w grudniu, zwolnienie będzie dotyczyć stycznia 2025 r.

ZUS poinformował, że do Zakładu nie wpłynęło żadne zgłoszenie, które wskazywałoby na istnienie problemu z kreatorem wniosku RWS. "Należy pamiętać o zapisywaniu wniosku, aby ten nie zniknął. Jeżeli natomiast wniosek był zapisany, ale czekał na podpis, to wniosek ten nadal jest dostępny w systemie PUE ZUS (eZUS), tylko jest on widoczny z innego poziomu – czyli z profilu płatnika, a nie profilu ogólnego" - dodano w komunikacie.