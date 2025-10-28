Precedens w gminach. Szczecin pozwał Skarb Państwa o pieniądze wydane przez miast na na cele oświatowe

Miasto Szczecin zdecydowało się pozwać Skarb Państwa domagając się zwrotu ponad 111 mln zł z tytułu różnicy w otrzymanej subwencji oświatowej a faktycznie poniesionymi wydatkami na edukację. "Subwencja oświatowa od 2018 r. nie wystarczała nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli" prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zdaniem Andrzeja Porawskiego "gdyby zaistniał taki precedens to będzie on w interesie wszystkich samorządów”. Miasto żąda ponad 111 mln zł za okres 2018-2020.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne W lipcu br. sąd oddalił pozew, jaki miasto Radom złożyło w podobnej sprawie. Miasto domagało się od Skarbu Państwa ponad 52,9 mln zł za 2020 rok za środki, które było zmuszone dołożyć do finansowania oświaty. Wyrok nie jest prawomocny.

Piotr Krzystek prezydent Szczecina:

„Oczekujemy, że skoro rząd i minister odpowiedzialny za edukację nie określa co jest adekwatnością, to musi to stwierdzić sąd. Nie możemy żyć w ciągłej niepewności, bo permanentnie mierzymy się z sytuacją, że nie wiemy ile środków otrzymamy na oświatę ani jakie podwyżki dla nauczycieli zostaną wynegocjowane. Przez to nie możemy planować naszych finansów”.

Szczecin pozwał Skarb Państwa o pieniądze wydane przez miast na na cele oświatowe

Prezydent przyznaje, że miasto finansuje uczniom zajęcia dodatkowe i pomoc psychologiczną i wydatki te nie są problemem dla samorządu. Przedmiotem dochodzenia w sądzie są wydatki, jakie miasto musiało ponieść głównie na wynagrodzenia w samorządowych szkołach i przedszkolach.

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

REKLAMA

Polecamy KSeF - podręcznik

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KSeF – jak wdrożyć

„Mamy w Polsce konstytucję i różnego rodzaju zapisy ustawowe, które w tej sytuacji są puste. W konstytucji jest zapis, że usługi publiczne realizowane przez samorząd powinny być finansowane przez państwo w adekwatny sposób. Naszym zdaniem nie ma tej adekwatności. Subwencja oświatowa od 2018 roku nie wystarczała nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli” – dodaje Krzystek

W ocenie prezydenta Szczecina zmiana subwencji oświatowej na kwotę potrzeb oświatowych niewiele zmienia.

Ważne „W tej chwili jest tak, że różnica pomiędzy wynagrodzeniami nauczycieli i pochodnymi a potrzebami oświatowymi dalej pozostaje kwotą znaczącą. To dopiero pierwszy rok obowiązywania nowego systemu i dopiero będziemy robić konkretne wyliczenia, ale niewiele się zmieniło. W bieżącym roku spora grupa nauczycieli przeszła na emeryturę i tylko dlatego podwyżka wypłacona nauczycielom została pokryta w ramach potrzeb oświatowych. Ale to nie zmienia sytuacji, że tej kwoty nie wystarcza na wynagrodzenia” – konkluduje prezydent

Środowiska samorządowe nie kryją podziwu dla działań podjętych przez miasto Szczecin.

Sprawa prowadzona przez warszawski sąd jest w toku. Jak informuje Piotr Krzystek obecnie przygotowywana jest opinia biegłego, po której nastąpi rozstrzygnięcie sądu.

„Droga sądowa to nowe rozwiązanie. Do tej pory samorządy, przy dobrze sformułowanych pozwach i dobrze udokumentowanych wydatkach, wygrywały niejednokrotnie ze Skarbem Państwa. W oświacie tego jeszcze nie było” – przyznaje Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Porawski przypomniał, że podobny wniosek był w przeszłości skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez miasto Łódź. Wówczas TK wskazał, że subwencja służy dofinansowaniu oświaty a nie sfinansowaniu określonych kosztów i że na podstawie przepisów prawa nie można przypisać konkretnych kosztów do subwencji oświatowej. W związku z powyższym trybunał nie orzekł niezgodności z konstytucją.

Precedens w gminach w rozliczeniach wydatków oświatowych

„Będziemy kibicować Szczecinowi, bo gdyby zaistniał taki precedens to będzie to w interesie wszystkich samorządów” – dodał Andrzej Porawski

Nadzieję na powodzenia Szczecina w sporze ze Skarbem Państwa wyraził też sekretarz strony samorządowej KWRiST.

„Uważam, że to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i z całą powagę potwierdzam, że na pewno wpłynie na ustalenie kosztów jakie ponosimy oraz na rozmowę o tym jakie powinny być dochody samorządów. Trzymam kciuki za Szczecin, bo te środki są ewidentnie niedoszacowane od lat i to dobrze, że miasto się na to zdecydowało. To będzie szansa, by porozmawiać o tym merytorycznie i pokazać jak wygląda sytuacja” – przyznał Matek Wójcik.

Wójcik zaznaczył, że samorządy są zdesperowane i wykorzystują każdą możliwość na dochodzenie swoich praw, również ścieżkę sądową.

Pytany, czy w przypadku przychylenia się sądu do wniosku Szczecina taka praktyka stanie się częsta wśród samorządów, nie miał wątpliwości: