Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie

Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie

15 stycznia 2026, 15:03
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
Shutterstock

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.

Marszałek województwa dolnośląskie Paweł Gancarz mówiąc o rewitalizacji przejętych przez samorząd linii kolejowych wskazał na rosnące nakłady inwestycyjne. - Tempo inwestycji, które dziś realizujemy, jest bezprecedensowe. W 2024 r. wydatki inwestycyjne wynosiły ok. 700 mln zł, w 2025 było to już 1,5 mld zł, a w budżecie na 2026 rok zaplanowaliśmy aż 2,7 mld zł. Żaden inny region w Polsce nie inwestuje w kolej tak konsekwentnie jak Dolny Śląsk – podkreślił Gancarz w czwartek na konferencji prasowej.

Aktualny stan linii kolejowych na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku jest ponad 1,8 tys. km linii kolejowych, z czego 20 proc. jest zarządzana przez samorządową spółkę, Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (DSDiK).

Do 2029 r. samorząd województwa planuje zrewitalizować ponad 200 kilometrów linii kolejowych. Do dziś wyremontowano niemal 80 kilometrów torów i przywrócono na nich, w wielu przypadkach po kilkudziesięciu latach, połączenia pasażerskie

Przewidywane inwestycje do 2029 roku

– Wrocław–Trzebnica, Karpacz–Mysłakowice czy Bielawa–Dzierżoniów to linie, które wróciły na kolejową mapę regionu i cieszą się ogromnym zainteresowaniem pasażerów – wyliczał wicemarszałek woj. dolnośląskiego Michał Rado. Dodał, że do 2029 r. samorząd chce zarządzać 300 kilometrami zmodernizowanych linii kolejowych.

Rado wskazał, że w realizacji i przygotowaniu są m.in. inwestycje na trasach Kłodzko–Stronie Śląskie, Lwówek Śląski–Jelenia Góra, Kowary–Kamienna Góra czy Kobierzyce–Łagiewniki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Średni koszt rewitalizacji jednego kilometra linii kolejowej

Dyrektor DSDiK Mateusz Masłowski poinformował, że spółce udało się osiągnąć średni koszt rewitalizacji jednego kilometra linii kolejowej na poziomie od 3,5 do 4 mln zł. - To pozwala nam maksymalizować skalę inwestycji – powiedział Masłowski.

DSDiK prowadzi obecnie prace modernizacyjne na pięciu liniach kolejowych jednocześnie. W przygotowaniu są inwestycje na kolejnych ośmiu liniach. Jak podano, wśród planowanych przedsięwzięć znajdują się m.in. linie kolejowe nr 308 i 345, które połączą Kamienną Górę i Kowary z Jelenią Górą, a także linia nr 284 na odcinku Lwówek Śląski – Jerzmanice-Zdrój. Samorząd liczy również na szybkie rozstrzygnięcie postępowań przetargowych dotyczących drugiego etapu rewitalizacji linii nr 310 na trasie Kobierzyce – Łagiewniki.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.
