Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt

Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt

16 stycznia 2026, 13:01
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
shutterstock

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.

Nowa inicjatywa - karetka dla zwierząt w Warszawie

„Dotychczas transport zwierząt realizowała specjalna jednostka Eko Patrol. Od teraz będą przewożone do miejskiego schroniska dla zwierząt specjalnie wyposażonym pojazdem. Ambulans weterynaryjny będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie Warszawy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej” - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ambulans wyposażony jest w urządzenia do tlenoterapii i podstawowego zabezpieczenia już w trakcie jazdy. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że wyposażenie pojazdu bazuje na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym pełnym dostosowaniu do wymogów weterynarii.

Wyposażenie karetki dla zwierząt

W karetce znajduje się specjalistyczne wyposażenie m.in.: system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną, dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające także utrzymanie bezpiecznej temperatury, nosze, weterynaryjna deska ortopedyczna, moduły transportowe wyposażone w maty grzewcze, wspierające komfort termiczny zwierząt, zabezpieczenia antypoślizgowe i antywstrząsowe, system monitoringu umożliwiający podgląd z kamery zamontowanej w przedziale medycznym, podwyższona izolacja i wydajna wentylacja kabiny, istotna dla zwierząt z problemami oddechowymi, a także rozbudowany system sterowania oświetleniem, temperaturą i wentylacją w części medycznej.

Zwierzęta poszkodowane w wypadkach drogowych

„To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, w sytuacjach, w których liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze” – podkreśliła koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Warszawska karetka to pierwszy tego typu pojazd w Polsce pozostający w dyspozycji miejskiego schroniska, który pozwala na ratowanie zwierząt jeszcze przed dotarciem do kliniki weterynaryjnej, znacząco ograniczając ryzyko powikłań podczas transportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa karetka umożliwia m.in. szybkie zabezpieczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, transport zwierząt z dusznością, silnym stresem, zatruciami lub urazami wielonarządowymi, wsparcie działań straży miejskiej, policji oraz innych służb miejskich oraz stabilizację stanu zwierząt w bezpośrednim zagrożeniu życia przed przekazaniem ich do kliniki weterynaryjnej.

oprac. Anna Rymkiewicz

Psy nas podsłuchują? Zaskakujące odkrycie naukowców
Psy nas podsłuchują? Zaskakujące odkrycie naukowców
Niedźwiedzie śpią czy hibernują? Ekspert wyjaśnia, co naprawdę dzieje się w zimie
Niedźwiedzie śpią czy hibernują? Ekspert wyjaśnia, co naprawdę dzieje się w zimie
Nie dla wszystkich Sylwester to świetna zabawa. Jak pomóc zwierzętom w tym dniu?
Nie dla wszystkich Sylwester to świetna zabawa. Jak pomóc zwierzętom w tym dniu?
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
16 sty 2026

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.
