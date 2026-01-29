REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń

Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 10:03
[Data aktualizacji 29 stycznia 2026, 10:03]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń
Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pakiet 2.0 przywracający kompetencje samorządom. Jest projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń

Pakiet deregulacyjny 2.0 zawierający projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Propozycje dotyczą m.in. przepisów o dostępie do informacji publicznej, podatków od nieruchomości, opłaty turystycznej oraz wydatków z funduszu sołeckiego.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego strona samorządowa przekazała wiceszefowi MSWiA Tomaszowi Szymańskiemu pakiet deregulacyjny 2.0 zawierający projekt nowelizacji 23 ustaw i rozporządzeń. Propozycje legislacyjne przywracające kompetencje samorządom obejmują dziesięć obszarów tematycznych.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

REKLAMA

Instrukcje KSeF. 15 praktycznych procedur dla podatników

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Dostęp do informacji publicznej

Pierwszym z obszarów ujętych w pakiecie jest wprowadzenie instrumentów prawnych ograniczających nadużycia prawa do dostępu do informacji publicznej.

„Tu należy podkreślić z pełną stanowczością, że stronie samorządowej nie zależy na odbieraniu prawa obywateli do dostępu informacji publicznej, co jest podstawowym gwarantem demokratycznego państwa. Zależy nam na uporządkowaniu tych informacji, czy tych wniosków, które mają charakter wniosków uporczywych, powtarzalnych. Wnioskodawcy działają w celach czysto komercyjnych, a nie służą one szeroko rozumianemu interesowi publicznemu” – powiedział współprzewodniczący KWRiST, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Przekazanie środków z funduszu sołeckiego na inwestycje o charakterze drogowym

Samorządowcy proponują również zmiany przepisów pozwalające na przekazanie środków z funduszu sołeckiego na inwestycje o charakterze drogowym, także na gruntach należących do powiatu, czy województwa.

„Kolejny obszar to uprawnienia i usprawnienie zakresu realizacji wyroków eksmisyjnych. Bardzo poważny obszar związany z gospodarką mieszkaniową na terenie gminy, a więc zapewnienie gminie możliwie szybkiego odzyskania lokalu zajętego bez tytułu prawnego przy wsparciu odpowiednich służb, a także przyspieszeniem procedury wypowiedzenia umowy najmu w sytuacjach, gdy lokal pozostaje faktycznie niezamieszkały, opuszczony” – wskazał Kieca.

Inne zmiany w prawie

Propozycje zmian dotyczą również przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości ustalania podatku od nieruchomości osobno dla każdego współwłaściciela gruntów zajętych pod drogi dojazdowe i parkingi przy budynkach mieszkalnych, proporcjonalnie do jego udziału.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

„Kolejna grupa to usprawnienia w postępowaniach sądowo-administracyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego wynikająca z praktyki udziału w postępowaniach drugiej instancji a także dotyczące samorządowych kolegiów odwoławczych w przypadku opłat sądowych przy zażaleniach i skargach wnoszonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego” – poinformował Kieca.

W pakiecie deregulacyjnym samorządowcy przedstawili też propozycję ujednolicenia katalogu i zasad opłat za usługi cmentarne, ułatwienia w zakresie obrotu nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków, usprawnienia w zakresie wydawania tekstów jednolitych uchwał rad gmin i powiatów, ułatwienia dla gmin turystycznych i uzdrowiskowych w zakresie pobierania opłat za parkowanie oraz zmiany w przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie rozszerzenie możliwości kierowania osób potrzebujących wsparcia na odpowiednie badania.

Strona samorządowa oczekuje, że w najbliższym miesiącu propozycje pakietu zostaną skierowane do zespołów merytorycznych KWRiST w celu wstępnego omówienia projektów adresowanych do danych ministerstw. Najpóźniej w kwietniu samorządowcy będą wnosić o kompleksową informację związaną z harmonogramem prac nad zmianą przepisów.

Obecnie trwają prace nad pierwszym pakietem deregulacyjnym przedłożonym przez stronę samorządową KWRiST. Jak poinformował wiceminister Tomasz Szymański we wrześniu ubiegłego roku, projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Aby usprawnić prace zrezygnowano w nim z niektórych propozycji wymagających szerszych uzgodnień, w tym m.in. z przepisów dotyczących zmiany granic gmin.

26 listopada 2025 r. projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych i na tym etapie zostały wniesione uwagi zarówno przez poszczególne ministerstwa jak i wojewodów.

„Część stanowisk ministerstw jest dosyć radykalna i wnosząca zrezygnowania z kolejnych przepisów” – podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Szymon Wróbel. „Wydaje nam się, że ochroniliśmy w tych rozmowach z urzędami wojewódzkimi klauzule generalne, bo siłą rzeczy generowały one określone obawy po stronie nadzoru prawnego wojewodów” – dodał.

Ważne

W ramach prac nad pierwszym pakietem zmian MSWiA chce do projektu ustawy dołączyć zmiany przepisów w zakresie opłat za usługi cmentarne. Zdaniem resortu sprawa dotycząca ustalania opłat komunalnych za korzystanie z cmentarzy wymaga pilnej interwencji i nie powinna czekać na prace w ramach pakietu 2.0.

Powiązane
Czy na wniosek pracownika można przesunąć wypłatę nagrody jubileuszowej?
Czy na wniosek pracownika można przesunąć wypłatę nagrody jubileuszowej?
ZPP: Pomożemy z pozwami. Bo rząd oszczędza kosztem szpitali powiatowych i urzędów pracy
ZPP: Pomożemy z pozwami. Bo rząd oszczędza kosztem szpitali powiatowych i urzędów pracy
Pracownicy uzupełniają staże pracy, a pracodawcy mają kłopot. Co się zmieniło od 1 stycznia 2026 r., a co dopiero się zmieni i zmusi pracodawców do wypłaty… odsetek?
Pracownicy uzupełniają staże pracy, a pracodawcy mają kłopot. Co się zmieniło od 1 stycznia 2026 r., a co dopiero się zmieni i zmusi pracodawców do wypłaty… odsetek?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
RPO przeciwny wydawaniu prasy przez samorządy
29 sty 2026

Ograniczenie wydawania prasy przez samorządy sprzyjałoby możliwości realizowania wolności prasy przez media lokalne – uważa RPO Marcin Wiącek. Jego zdaniem zależność osób przygotowujących materiały prasowe od aktualnych władz „może wypaczać realizację podstawowych funkcji prasy w demokratycznym społeczeństwie”.
Nowa instytucja w gminach, powiatach i województwach - rada kobiet
29 sty 2026

Projekt opracowany przez Ministra do Spraw Równości wprowadza rady kobiet jako nową instytucję do gmin, powiatów i województw. Rady otrzymają kompetencję do reprezentowania środowisk kobiecych przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Polacy zdecydowali o polskim atomie, a ta grupa ma przytłaczającą większość. Rząd pokazuje najnowsze dane z sondażu
29 sty 2026

Opublikowano zaskakujące wyniki sondażu - w mało której kwestii jesteśmy tak zgodni. Dokładnie ponad 90 proc. Polek i Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a niemal 80 proc. akceptuje taką inwestycję w pobliżu domu — wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii. Rząd mówi o mandacie społecznym i wskazuje, co dalej z programem jądrowym.
Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń
29 sty 2026

Pakiet 2.0 przywracający kompetencje samorządom. Jest projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń

REKLAMA

PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila wnioski do pracodawcy (godziny nadliczbowe i urlop)
29 sty 2026

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli Kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy – wskazała Państwowa Inspekcja Pracy. Od 27 stycznia za pomocą maila można m.in. zawnioskować w sprawach godzin nadliczbowych czy bezpłatnego urlopu.
Styczeń decyduje o całym roku. Pięć obszarów, w których samorządy najczęściej popełniają kosztowne błędy
26 sty 2026

Początek 2026 roku to dla jednostek samorządu terytorialnego moment, w którym zapadają decyzje rzutujące na finanse, inwestycje i bezpieczeństwo prawne przez kolejne dwanaście miesięcy. Z doświadczeń kontroli RIO i NIK wynika, że większość problemów ujawnianych w drugiej połowie roku ma swoje źródło w zaniedbaniach z pierwszych tygodni stycznia.
Od grudnia 2024 r. obniżki świadczenia wspierającego w WZON. Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny poszkodowany
27 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.

REKLAMA

Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
21 sty 2026

„Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i stanowiska do określonych spraw – to główne określenia stosowane przez wybrane urzędy największych miast w ogłoszeniach o pracę. Samorządy dostosowują się do obowiązku stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
21 sty 2026

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA