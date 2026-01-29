Polska atomową potęgą? Najnowszy sondaż mówi wszystko - Polacy jasno określili, co o tym myślą

Polacy zdecydowali o polskim atomie, a ta grupa ma przytłaczającą większość. Rząd pokazuje najnowsze dane z sondażu
REKLAMA
REKLAMA
Opublikowano zaskakujące wyniki sondażu - w mało której kwestii jesteśmy tak zgodni. Dokładnie ponad 90 proc. Polek i Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a niemal 80 proc. akceptuje taką inwestycję w pobliżu domu — wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii. Rząd mówi o mandacie społecznym i wskazuje, co dalej z programem jądrowym.
- Rekordowe poparcie: ponad 90 proc. mówi "tak" dla atomu w Polsce
- Najbardziej zaskakuje poparcie dla atomu blisko domu
- Minister Energii: „atom będzie stabilizatorem cen energii”
- Wrochna: są pieniądze, jest zgoda KE, rośnie udział polskich firm
- Polski atom jako tarcza: bezpieczeństwo energetyczne, klimat, stabilne rachunki za prąd
- Kto popiera polski atom najmocniej, a kto ma wątpliwości?
- Polacy mówią: wiemy już sporo, ale i tak chcą kampanii informacyjnej o atomowej energii
- Czas zrozumieć atom, czyli kampania z Marią Skłodowską-Curie generowaną przez AI i miliony odsłon
- Jak zrobiono sondaż?
- Nasza własna sonda - sprawdzamy co myślą o tym Czytelnicy Infor.pl
Rekordowe poparcie: ponad 90 proc. mówi "tak" dla atomu w Polsce
Ministerstwo Energii opublikowało 26 stycznia 2026 r. wyniki najnowszego badania dotyczącego energetyki jądrowej w Polsce. Wniosek jest prosty: poparcie dla atomu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a w dyskusji o transformacji energetycznej coraz częściej wygrywa argument bezpieczeństwa i stabilnych cen.
REKLAMA
REKLAMA
Jak podkreśla resort, Polki i Polacy postrzegają energetykę jądrową jako bezpieczny i potrzebny element miksu energetycznego. Według badania 91,9 proc. respondentów popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Co ważne, nie jest to poparcie na pół gwizdka: z tej liczby aż 69,2 proc. badanych deklaruje je zdecydowanie.
Przeciwników jest niewielu — łącznie 5,4 proc., a zdecydowanie przeciwko jest w tej grupie zaledwie 2,8 proc. ankietowanych.
Najbardziej zaskakuje poparcie dla atomu blisko domu
Wynik, który najmocniej przykuwa uwagę, dotyczy lokalizacji. Aż 79,9 proc. badanych zgodziłoby się na budowę elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Przeciwnego zdania jest 17,4 proc.
REKLAMA
Resort zwraca uwagę, że ten wskaźnik akceptacji utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2024 roku, a liczba przeciwników konsekwentnie spada. Od 2023 r. odsetek osób mówiących „nie” ma maleć o ok. 2 punkty procentowe rocznie. Nie są to więc duże zmiany, bo atom od początku miał spore poparcie, ale trend jest korzystny dla tego źródła energii.
Minister Energii: „atom będzie stabilizatorem cen energii”
Minister Energii Miłosz Motyka mówi o dojrzałym podejściu społeczeństwa do transformacji i wiąże energetykę jądrową bezpośrednio z bezpieczeństwem kraju oraz rachunkami za prąd.
„Poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wynosi ponad 90 proc. i jest niezwykle stabilne, a jednocześnie blisko 80 proc. badanych akceptuje budowę takiej jednostki w swoich sąsiedztwie. Wyniki, które prezentujemy, świadczą o dojrzałym podejściu do transformacji energetycznej. Energetyka jądrowa stanie się niezwykle ważnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego i stabilizatorem cen energii” - podkreśla Motyka.
Wrochna: są pieniądze, jest zgoda KE, rośnie udział polskich firm
W komunikacie resortu mocno wybrzmiewa też wątek mandatu społecznego, który - zdaniem rządu - pozwala prowadzić polski program jądrowy konsekwentnie, bez oglądania się na krótkotrwałe nastroje. Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna wskazuje, że program wchodzi w etap finansowania.
„Badania pokazują, że mamy ważny i utrzymujący się z roku na rok społeczny mandat, który pozwala nam konsekwentnie realizować ambitny polski program jądrowy. W 2026 roku uruchomiliśmy pierwsze środki finansowe na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Stabilność i zasadność tego przedsięwzięcia potwierdza zgoda Komisji Europejskiej, którą uzyskaliśmy w rekordowo krótkim czasie. Równolegle rozwijamy krajowe kompetencje i angażujemy polskie firmy w organizowany łańcuch dostaw. Inwestujemy też w edukację, odpowiadając na potrzebę rzetelnej informacji o energetyce jądrowej” - dodaje Wrochna.
Polski atom jako tarcza: bezpieczeństwo energetyczne, klimat, stabilne rachunki za prąd
Badanie pokazuje, że argumenty strategiczne trafiają do respondentów coraz mocniej. Aż 94 proc. ankietowanych uważa, że budowa elektrowni jądrowych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z kolei 88,1 proc. wskazuje, że atom — jako niskoemisyjne źródło energii — jest skutecznym narzędziem walki ze zmianami klimatycznymi.
To ważne, bo komunikat resortu sugeruje zmianę jakościową w dyskusji i świadomości społecznej: nie tylko chodzi o to, czy atom jest ok, ale też wiemy, po co nam atom i jaką rolę ma odegrać.
Kto popiera polski atom najmocniej, a kto ma wątpliwości?
Różnice widać w danych demograficznych. Mężczyźni są większymi zwolennikami energetyki jądrowej: 96,1 proc. poparcia. Wśród kobiet poparcie wynosi 88 proc.
Najwięcej zwolenników atomu jest w grupie 15–29 lat. Najmniej wśród osób w wieku 50–75 lat, przy czym najwięcej odpowiedzi negatywnych odnotowano w grupie 50–59 lat.
Regionalnie poparcie dominuje we wszystkich województwach, nie ma wybijającego się in minus. Najwyższe zanotowano w woj. lubuskim (97,1 proc.) i świętokrzyskim (96,3 proc.). Co ciekawe — jak podaje resort — rok wcześniej to właśnie w tych dwóch województwach notowano najniższy odsetek zwolenników inwestycji.
Polacy mówią: wiemy już sporo, ale i tak chcą kampanii informacyjnej o atomowej energii
Respondenci oceniają swoją wiedzę o energetyce jądrowej na 3,8 w pięciostopniowej skali. 64,1 proc. przyznało sobie ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
Główne źródła informacji to Internet (72 proc.), telewizja (33,5 proc.) i rozmowy ze znajomymi (22,9 proc.). Jednocześnie aż 95,5 proc. badanych uważa, że w Polsce potrzebna jest kampania informacyjna o energetyce jądrowej. Resort konkluduje: wiedza jest relatywnie wysoka, ale potrzeba edukacji pozostaje duża.
Czas zrozumieć atom, czyli kampania z Marią Skłodowską-Curie generowaną przez AI i miliony odsłon
W komunikacie przypomniano kampanię „Czas zrozumieć Atom”, uruchomioną w 2025 roku. Jej narratorką była postać Marii Skłodowskiej-Curie, przedstawiona z użyciem technologii AI. Materiały tłumaczyły m.in., jak działa reaktor i systemy bezpieczeństwa oraz jakie korzyści może przynieść energetyka jądrowa gospodarce.
Do akcji dołączyło 13 influencerów, którzy przygotowali 22 internetowe materiały. Resort chwali się też statystykami z tej kampanii: spoty emitowane w trzech stacjach telewizyjnych miały zostać obejrzane ponad 60 mln razy, a treści w sieci osiągnęły niemal 4,8 mln odsłon.
Jak zrobiono sondaż?
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Energii przez ASM Research Solutions Strategy Sp. z o.o. w dniach 24 listopada – 8 grudnia 2025 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne) na próbie 2000 Polaków w wieku 15–75 lat.
Nasza własna sonda - sprawdzamy co myślą o tym Czytelnicy Infor.pl
Źródło: gov.pl
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA