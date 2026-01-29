Polska atomową potęgą? Najnowszy sondaż mówi wszystko - Polacy jasno określili, co o tym myślą

Opublikowano zaskakujące wyniki sondażu - w mało której kwestii jesteśmy tak zgodni. Dokładnie ponad 90 proc. Polek i Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a niemal 80 proc. akceptuje taką inwestycję w pobliżu domu — wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii. Rząd mówi o mandacie społecznym i wskazuje, co dalej z programem jądrowym.

rozwiń >

Rekordowe poparcie: ponad 90 proc. mówi "tak" dla atomu w Polsce

Ministerstwo Energii opublikowało 26 stycznia 2026 r. wyniki najnowszego badania dotyczącego energetyki jądrowej w Polsce. Wniosek jest prosty: poparcie dla atomu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a w dyskusji o transformacji energetycznej coraz częściej wygrywa argument bezpieczeństwa i stabilnych cen.

REKLAMA

REKLAMA

Jak podkreśla resort, Polki i Polacy postrzegają energetykę jądrową jako bezpieczny i potrzebny element miksu energetycznego. Według badania 91,9 proc. respondentów popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Co ważne, nie jest to poparcie na pół gwizdka: z tej liczby aż 69,2 proc. badanych deklaruje je zdecydowanie.

Przeciwników jest niewielu — łącznie 5,4 proc., a zdecydowanie przeciwko jest w tej grupie zaledwie 2,8 proc. ankietowanych.

Najbardziej zaskakuje poparcie dla atomu blisko domu

Wynik, który najmocniej przykuwa uwagę, dotyczy lokalizacji. Aż 79,9 proc. badanych zgodziłoby się na budowę elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Przeciwnego zdania jest 17,4 proc.

REKLAMA

Resort zwraca uwagę, że ten wskaźnik akceptacji utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2024 roku, a liczba przeciwników konsekwentnie spada. Od 2023 r. odsetek osób mówiących „nie” ma maleć o ok. 2 punkty procentowe rocznie. Nie są to więc duże zmiany, bo atom od początku miał spore poparcie, ale trend jest korzystny dla tego źródła energii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minister Energii: „atom będzie stabilizatorem cen energii”

Minister Energii Miłosz Motyka mówi o dojrzałym podejściu społeczeństwa do transformacji i wiąże energetykę jądrową bezpośrednio z bezpieczeństwem kraju oraz rachunkami za prąd.

„Poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wynosi ponad 90 proc. i jest niezwykle stabilne, a jednocześnie blisko 80 proc. badanych akceptuje budowę takiej jednostki w swoich sąsiedztwie. Wyniki, które prezentujemy, świadczą o dojrzałym podejściu do transformacji energetycznej. Energetyka jądrowa stanie się niezwykle ważnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego i stabilizatorem cen energii” - podkreśla Motyka.

Wrochna: są pieniądze, jest zgoda KE, rośnie udział polskich firm

W komunikacie resortu mocno wybrzmiewa też wątek mandatu społecznego, który - zdaniem rządu - pozwala prowadzić polski program jądrowy konsekwentnie, bez oglądania się na krótkotrwałe nastroje. Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna wskazuje, że program wchodzi w etap finansowania.

„Badania pokazują, że mamy ważny i utrzymujący się z roku na rok społeczny mandat, który pozwala nam konsekwentnie realizować ambitny polski program jądrowy. W 2026 roku uruchomiliśmy pierwsze środki finansowe na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Stabilność i zasadność tego przedsięwzięcia potwierdza zgoda Komisji Europejskiej, którą uzyskaliśmy w rekordowo krótkim czasie. Równolegle rozwijamy krajowe kompetencje i angażujemy polskie firmy w organizowany łańcuch dostaw. Inwestujemy też w edukację, odpowiadając na potrzebę rzetelnej informacji o energetyce jądrowej” - dodaje Wrochna.

Polski atom jako tarcza: bezpieczeństwo energetyczne, klimat, stabilne rachunki za prąd

Badanie pokazuje, że argumenty strategiczne trafiają do respondentów coraz mocniej. Aż 94 proc. ankietowanych uważa, że budowa elektrowni jądrowych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z kolei 88,1 proc. wskazuje, że atom — jako niskoemisyjne źródło energii — jest skutecznym narzędziem walki ze zmianami klimatycznymi.

To ważne, bo komunikat resortu sugeruje zmianę jakościową w dyskusji i świadomości społecznej: nie tylko chodzi o to, czy atom jest ok, ale też wiemy, po co nam atom i jaką rolę ma odegrać.

Kto popiera polski atom najmocniej, a kto ma wątpliwości?

Różnice widać w danych demograficznych. Mężczyźni są większymi zwolennikami energetyki jądrowej: 96,1 proc. poparcia. Wśród kobiet poparcie wynosi 88 proc.

Najwięcej zwolenników atomu jest w grupie 15–29 lat. Najmniej wśród osób w wieku 50–75 lat, przy czym najwięcej odpowiedzi negatywnych odnotowano w grupie 50–59 lat.

Regionalnie poparcie dominuje we wszystkich województwach, nie ma wybijającego się in minus. Najwyższe zanotowano w woj. lubuskim (97,1 proc.) i świętokrzyskim (96,3 proc.). Co ciekawe — jak podaje resort — rok wcześniej to właśnie w tych dwóch województwach notowano najniższy odsetek zwolenników inwestycji.

Polacy mówią: wiemy już sporo, ale i tak chcą kampanii informacyjnej o atomowej energii

Respondenci oceniają swoją wiedzę o energetyce jądrowej na 3,8 w pięciostopniowej skali. 64,1 proc. przyznało sobie ocenę dobrą lub bardzo dobrą.

Główne źródła informacji to Internet (72 proc.), telewizja (33,5 proc.) i rozmowy ze znajomymi (22,9 proc.). Jednocześnie aż 95,5 proc. badanych uważa, że w Polsce potrzebna jest kampania informacyjna o energetyce jądrowej. Resort konkluduje: wiedza jest relatywnie wysoka, ale potrzeba edukacji pozostaje duża.

Czas zrozumieć atom, czyli kampania z Marią Skłodowską-Curie generowaną przez AI i miliony odsłon

W komunikacie przypomniano kampanię „Czas zrozumieć Atom”, uruchomioną w 2025 roku. Jej narratorką była postać Marii Skłodowskiej-Curie, przedstawiona z użyciem technologii AI. Materiały tłumaczyły m.in., jak działa reaktor i systemy bezpieczeństwa oraz jakie korzyści może przynieść energetyka jądrowa gospodarce.

Do akcji dołączyło 13 influencerów, którzy przygotowali 22 internetowe materiały. Resort chwali się też statystykami z tej kampanii: spoty emitowane w trzech stacjach telewizyjnych miały zostać obejrzane ponad 60 mln razy, a treści w sieci osiągnęły niemal 4,8 mln odsłon.

Jak zrobiono sondaż?

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Energii przez ASM Research Solutions Strategy Sp. z o.o. w dniach 24 listopada – 8 grudnia 2025 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne) na próbie 2000 Polaków w wieku 15–75 lat.

Nasza własna sonda - sprawdzamy co myślą o tym Czytelnicy Infor.pl

Źródło: gov.pl