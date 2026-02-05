Będą ważne zmiany w ustawie o finansach publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji
REKLAMA
REKLAMA
Rada Ministrów przyjęła 3 lutego 2026 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera przepisy mające na celu wdrożenie rozwiązań zmierzających do realizacji kamienia milowego A2aG w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).Wprowadza in. większą przejrzystość finansów państwa, w tym w zakresie planowania wydatków oraz skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Nowe rozwiązania realizują uzgodnienia zawarte z Komisją Europejską.
- Nowe grupowanie wydatków budżetowych
- Upraszczanie procedur
- Wzmocnienie kontroli nad finansami publicznymi
- Zmiany w procesie oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych
- Kiedy nowe przepisy wejdą w życie
Nowe grupowanie wydatków budżetowych
Wprowadzone zostaje nowe grupowanie wydatków budżetowych, które będzie czytelniejsze i bardziej zrozumiałe niż dotychczas.
REKLAMA
REKLAMA
Wydatki budżetu państwa zostają podzielone na:
- transfery bieżące, np. dotacje;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe (inwestycje);
- transfery majątkowe, np. dotacje inwestycyjne.
Dodatkowo w ramach każdej z grup prezentowane będą wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Upraszczanie procedur
W ramach upraszczania procedur budżetowych zaproponowano m. in. większą elastyczność w przesuwaniu środków – wojewodowie będą mogli łatwiej przesunąć środki na zadania zlecane samorządom, a jednostki – bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych – będą mogły zmieniać wydatki inwestycyjne do 500 tys. zł (wcześniej mogły to robić do kwoty 100 tys. zł).
REKLAMA
Wzmocnienie kontroli nad finansami publicznymi
Nowelizacja ma także wzmocenić kontrolę parlamentarną i społeczną nad finansami publicznymi:
- w uzasadnieniu do ustawy budżetowej publikowane będą obligatoryjnie plany finansowe funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
- z ustawy budżetowej będzie jasno wynikać, ile środków znajduje się w dyspozycji poszczególnych ministrów.
Zmiany w procesie oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych
Uporządkowany zostać ma także proces oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych:
- od 10 mln zł – ocena inwestycji wg ujednoliconych, określonych ustawą kryteriów;
- od 100 mln zł – obowiązek publikowania informacji o realizowanych inwestycjach;
- od 500 mln zł – publikacja oceny inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ocena inwestycji przewiduje m.in. zasadność jej realizacji, koszty i korzyści (nie tylko finansowe). Rozwiązania oznaczają ujednolicenie i uporządkowanie stosowanych procedur oraz upowszechnienie informacji o realizowanych przedsięwzięciach.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie
Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najprawdopodobniej stanie się to jeszcze w I połowie 2026 roku.
Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD40)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA