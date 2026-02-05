REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Będą ważne zmiany w ustawie o finansach publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji

Będą ważne zmiany w ustawie o finansach publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji

05 lutego 2026, 11:28
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

Rada Ministrów przyjęła 3 lutego 2026 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera przepisy mające na celu wdrożenie rozwiązań zmierzających do realizacji kamienia milowego A2aG w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).Wprowadza in. większą przejrzystość finansów państwa, w tym w zakresie planowania wydatków oraz skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Nowe rozwiązania realizują uzgodnienia zawarte z Komisją Europejską.

Nowe grupowanie wydatków budżetowych

Wprowadzone zostaje nowe grupowanie wydatków budżetowych, które będzie czytelniejsze i bardziej zrozumiałe niż dotychczas.

Wydatki budżetu państwa zostają podzielone na:
- transfery bieżące, np. dotacje;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe (inwestycje);
- transfery majątkowe, np. dotacje inwestycyjne.

Dodatkowo w ramach każdej z grup prezentowane będą wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Upraszczanie procedur

W ramach upraszczania procedur budżetowych zaproponowano m. in. większą elastyczność w przesuwaniu środków – wojewodowie będą mogli łatwiej przesunąć środki na zadania zlecane samorządom, a jednostki – bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych – będą mogły zmieniać wydatki inwestycyjne do 500 tys. zł (wcześniej mogły to robić do kwoty 100 tys. zł).

Wzmocnienie kontroli nad finansami publicznymi

Nowelizacja ma także wzmocenić kontrolę parlamentarną i społeczną nad finansami publicznymi:

- w uzasadnieniu do ustawy budżetowej publikowane będą obligatoryjnie plany finansowe funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
- z ustawy budżetowej będzie jasno wynikać, ile środków znajduje się w dyspozycji poszczególnych ministrów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany w procesie oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych

Uporządkowany zostać ma także proces oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych:
- od 10 mln zł – ocena inwestycji wg ujednoliconych, określonych ustawą kryteriów;
- od 100 mln zł – obowiązek publikowania informacji o realizowanych inwestycjach;
- od 500 mln zł – publikacja oceny inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ocena inwestycji przewiduje m.in. zasadność jej realizacji, koszty i korzyści (nie tylko finansowe). Rozwiązania oznaczają ujednolicenie i uporządkowanie stosowanych procedur oraz upowszechnienie informacji o realizowanych przedsięwzięciach.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najprawdopodobniej stanie się to jeszcze w I połowie 2026 roku.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD40)

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
