Można już składać wnioski do programu Sportowy ORLEN. Jest on skierowany do lokalnych, amatorskich klubów sportowych z całej Polski, które aktywizują dzieci i młodzież. Pozyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację oraz prowadzenie regularnych treningów, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży a także na wynagrodzenia trenerów.

Druga edycja programu Sportowy ORLEN

Ruszył nabór wniosków w programie Sportowy ORLEN. W drugiej edycji programu można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W sumie do podziału jest 12 mln zł.

Organizatorami programu są ORLEN oraz Fundacja ORLEN.

„Program Sportowy ORLEN kierujemy do lokalnych, amatorskich klubów sportowych z całej Polski, które aktywizują dzieci i młodzież. Celem programu jest zwiększenie dostępu młodych ludzi do regularnych zajęć sportowych, rozwijanie talentów i zwiększanie więzi społecznych” – wskazali w komunikacie organizatorzy.

Kto może wziąć udział w programie Sportowy ORLEN

Do udziału w drugiej edycji programu Sportowy ORLEN zaproszone są:

fundacje ,

, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia sportowe),

(w tym stowarzyszenia sportowe), kluby sportowe ,

, uczniowskie kluby sportowe,

podmioty działające jako samorządowe kluby sportowe,

międzyszkolne ośrodki sportowe ,

, ogniska pracy pozaszkolnej czy ogrody jordanowskie.

„Program skierowany jest do podmiotów prowadzących systematyczne, regularne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata bezpośrednio przed złożeniem Wniosku” – podkreślono w regulaminie.

Organizatorzy przypominają, że w związku z innymi inicjatywami wsparcia rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w kraju, takich jak Piłkarska Przyszłość z ORLENEM czy współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (m.in. Akademia Młodych Orłów), podobnie jak w przypadku 1. edycji, o udział w programie Sportowy ORLEN mogą ubiegać się kluby prowadzące sekcje we wszystkich dyscyplinach sportowych z wyłączeniem piłki nożnej. W przypadku klubów wielosekcyjnych możliwe jest złożenie wniosku na wsparcie działalności innych sekcji niż piłki nożnej.

Na co można przeznaczyć grant?

Grant na realizację projektu może być przeznaczony wyłącznie na koszty bezpośrednio związane z jego realizacją i objęte wnioskiem, w szczególności na:

organizację oraz prowadzenie regularnych treningów , zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tym wynajem sali, obiektu sportowego,

, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w tym wynajem sali, obiektu sportowego, organizację wydarzeń sportowych w tym turniejów i/lub obozów w ramach prowadzonych zajęć/ treningów sportowych, udział w wydarzeniach sportowych np. mecze reprezentacji Polski,

zakup sprzętu sportowego w tym m.in. sprzętu zwiększającego dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami, nagród rzeczowych (np. pucharów),

w tym m.in. sprzętu zwiększającego dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami, nagród rzeczowych (np. pucharów), koszty wpisowego (opłaty startowej) do rozgrywek i zawodów sportowych,

wynagrodzenia trenerów prowadzących systematyczne zajęcia sportowe w ramach projektu (maks. 30% wnioskowanej kwoty),

prowadzących systematyczne zajęcia sportowe w ramach projektu (maks. 30% wnioskowanej kwoty), realizację działań komunikacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu (maks. 10% wnioskowanej kwoty),

pokrycie kosztów szkoleniowych trenerów biorących udział w projekcie, z uwagi na potrzeby wynikające z realizowanego projektu,

biorących udział w projekcie, z uwagi na potrzeby wynikające z realizowanego projektu, pokrycie kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z realizacją projektu (maks. 10% wnioskowanej kwoty).

W jakim terminie można składać wnioski o udział w programie

Wnioski można składać do 6 marca 2026 r. wyłącznie za pośrednictwem generatora znajdującego się na tej stronie. Harmonogram drugiej edycji programu zakłada: