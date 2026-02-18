REKLAMA

Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety

Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety

18 lutego 2026, 09:16
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Żołnierze na operacji Horyzont.
Żołnierze na operacji Horyzont.
MON
Ministerstwo Obrony Narodowej

Żołnierze WOT skierowani do operacji „Horyzont" spodziewali się świadczeń na poziomie służby granicznej. Dowództwo wypłaciło 90 zł za dobę i 25 proc. diety ale część z żołnierzy powołuje się na przepis rozporządzenia MON, który przewiduje stawkę 150 proc. 

Skąd wziął się spór o stawki

Część terytorialsów relacjonowała w mediach społecznościowych i na YouTube, że przed wyjazdem na „Horyzont” miała słyszeć „oddolne” zapowiedzi dodatku porównywalnego do świadczeń wypłacanych za służbę na granicy w kwocie sięgającej 180 zł za rozpoczętą dobę. W praktyce, jak wynika z tych relacji, oczekiwane wypłaty nie pojawiły się w tej wysokości (lub były wypłacone za kilka dni listopada). Wątpliwości dotyczyły także tego, czy świadczenia obejmą kolejne miesiące działań (grudzień 2025 r. oraz styczeń i luty 2026 r.). W odpowiedzi na pytania autora mjr Rafał Rylich, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Dowództwa WOT, wskazał dwa mechanizmy rozliczeń.

Po pierwsze – powołał się na zasady krajowej podróży służbowej żołnierzy, wskazując, że żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy o obronie Ojczyzny, „w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki” przysługuje 25 proc. stawki diety za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem służby lub zamieszkania.

Po drugie – poinformował o gratyfikacji 90 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań w ramach operacji „Horyzont” (wskazując okres od 21 listopada 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. oraz termin przekazania danych do MON do 27 lutego 2026 r.).

Ważne

11 lutego 2026 r. Minister Obrony Narodowej ogłosił decyzję przyznającą gratyfikację finansową żołnierzom biorącym udział w prowadzeniu operacji pk. "HORYZONT" w terminie od 21 listopada 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 90 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań w ramach operacji HORYZONT. Określony termin przesłania danych do MON to 27 lutego 2026 r.

Co mówią przepisy o 25 proc. i 150 proc. diety

Po publikacji stanowiska WOT kwestionowano,, czy wskazana przez rzecznika stawka 25 proc. jest właściwa w realiach „Horyzontu”. W korespondencji do autora użyto argumentu, że kluczowe znaczenie ma rozporządzenie MON regulujące należności za podróże służbowe żołnierzy zawodowych. W § 10 ust. 4 tego rozporządzenia występują różne stawki diet – w zależności od celu i podstawy wykonywania zadań. Przepis przewiduje m.in.:

  • 25 proc. diety – „w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału”,
  • 150 proc. diety – w przypadkach opisanych w kolejnych punktach, wiążących podwyższoną stawkę m.in. z określonym typem zadań i trybem użycia sił.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

ShutterStock

W realiach operacji „Horyzont” istotny może być punkt odwołujący się do użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych do pomocy Policji (w trybie art. 18 lub art. 18a ustawy o Policji), który w tekście rozporządzenia pojawia się przy stawce 150 proc.

„Horyzont” jako pomoc Policji: argument z postanowienia prezydenta

W korespondencji do redakcji pada też argument, że „Horyzont” od samego początku miał formalną podstawę w przepisach o wsparciu Policji przez wojsko. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Prezydenta RP z 20 listopada 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych *„do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji”.* Dokument wskazuje okres od 21 listopada 2025 r. do 28 lutego 2026 r. i uzasadnia użycie wojska „aktami dywersji dotyczącymi infrastruktury kolejowej”. Zwolennicy interpretacji korzystniejszej dla żołnierzy wywodzą z tego, że skoro operacja opiera się na pomocy Policji w trybie art. 18 ustawy o Policji. A to powinno uruchamiać również stawki diet przypisane w rozporządzeniu MON do tego rodzaju użycia.

Kontrargument: 150 proc. nie „za każdy przypadek wsparcia”

Z drugiej strony, stanowisko WOT opierające się na 25 proc. diety oraz odrębnej gratyfikacji 90 zł – można odczytywać jako wskazanie, że nie każdy wyjazd i nie każda „czasowa zmiana miejsca postoju” automatycznie podlegają pod podwyższone stawki. W korespondencji pojawia się przy tym dodatkowy spór interpretacyjny: czy fragment przepisu rozporządzenia, w którym mowa o zadaniach (w tym o użyciu w trybie art. 18 lub 18a ustawy o Policji), należy rozumieć jako jeden łączny warunek, czy jako rozdzielne alternatywy. To jednak wymagałoby rozstrzygnięcia (sądowego?), jak kwalifikować konkretne zadania wykonywane w „Horyzoncie”. I to na poziomie formalnym (np. jakie polecenia i podstawy prawne widniały w dokumentach kierujących żołnierzy do działań) oraz jak stosuje się poszczególne punkty § 10 ust. 4 w praktyce rozliczeń.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Czym jest operacja „Horyzont”

„Horyzont” uruchomiono po incydentach dywersyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej. Według komunikatów MON celem działań jest wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – m.in. poprzez patrole i ochronę wrażliwych obiektów. Na tym tle – jak wynika z relacji żołnierzy i dyskusji w sieci – zderzają się trzy stanowiska:

  • oczekiwania terytorialsów (m.in. „180 zł jak na granicy”),
  • stanowisko instytucji (25 proc. diety i 90 zł gratyfikacji) oraz
  • inna interpretacja przepisów rozporządzenia o dietach (w tym do stawki 150 proc. w określonych trybach użycia).

Podstawa prawna

art. 445 ust. 10 ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 825 ze zm.)

§ 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 815; ze zm.)

    Przesmyk Suwalski zyska potężne wsparcie. Nowy sprzęt obrony cywilnej wart 3 mln zł
    Przesmyk Suwalski zyska potężne wsparcie. Nowy sprzęt obrony cywilnej wart 3 mln zł
    Podwyżka dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. (200-660 zł) - z wyrównaniem od stycznia. Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego [projekt]
    Podwyżka dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. (200-660 zł) - z wyrównaniem od stycznia. Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego [projekt]
    Sektor publiczny
    Bon senioralny to jakby budżet dał 1000 zł ojcu, który nie płaci alimentów. A bezdzietna wdowa 75+ bez wsparcia
    18 lut 2026

    Bon senioralny obchodzi i wypacza (w mojej ocenie) przepisy o alimentacji. Bo 40-letni syn zamiast opiekować się swoją matką (wykonując obowiązek alimentacji), otrzyma od rządu bon o wartości do 2150 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy będzie opłacony asystent. W ten sposób Państwo przejmuje w praktyce obowiązek opieki od 40-latka nad jego matką. Widzę tu analogię do przejęcia przez państwo obowiązku wypłaty alimentów przez ojca na rzecz dziecka po rozpadzie małżeństwa (dodajmy ojca, który ma pieniądze na alimenty). Wszyscy chyba uznają, że sytuacja z takim dofinansowaniem nie jest prawidłowa.
    70 wniosków w Olsztynie do budżetu obywatelskiego. Sport króluje wśród zgłoszonych projektów
    18 lut 2026

    70 projektów, w tym 17 miejskich zgłosili dotychczas mieszkańcy Olsztyna do budżetu obywatelskiego na 2027 rok - podał w środę olsztyński magistrat. Nabór wniosków kończy się w niedzielę. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 9 mln zł.
    Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?
    18 lut 2026

    W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. (oraz dodatkowo w dniach 3–5 marca 2026 r.) na terenie całego kraju. Badanie obejmie miejsca instytucjonalne (schroniska, noclegownie, szpitale) oraz niemieszkalne (pustostany, altany, ulice).
    Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
    18 lut 2026

    Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Kluczowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie tzw. związku rozwojowego, czyli nowej, elastycznej formy współpracy samorządów, która ma usprawnić planowanie, transport i dostęp do usług publicznych.

    Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce
    18 lut 2026

    1179 samorządów otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2,7 mld zł - napisał w środę na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poinformował jednocześnie o zatwierdzeniu listy zadań dla RFRD.
    Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety
    18 lut 2026

    Żołnierze WOT skierowani do operacji „Horyzont" spodziewali się świadczeń na poziomie służby granicznej. Dowództwo wypłaciło 90 zł za dobę i 25 proc. diety ale część z żołnierzy powołuje się na przepis rozporządzenia MON, który przewiduje stawkę 150 proc. 
    Przesmyk Suwalski zyska potężne wsparcie. Nowy sprzęt obrony cywilnej wart 3 mln zł
    16 lut 2026

    Na Przesmyk Suwalski trafił w sobotę nowoczesny sprzęt w ramach ogólnopolskiego Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności (OLiOC). To m.in. drony, agregaty prądotwórcze i ciężki sprzęt drogowy.
    Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków
    12 lut 2026

    Nowe przepisy o zaliczaniu do stażu czasu pracy na kontrakcie pozwalają wydłużyć urlop, ale nie przybliżają np. do nagród jubileuszowych. Powód? Tarczą placówek ochrony zdrowia okazują się ich regulaminy wynagradzania – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

    MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
    11 lut 2026

    Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.
    Czekają nas zmiany w programie "Czyste Powietrze'"? Wiceprezes NFOŚiGW zdradza szczegóły
    10 lut 2026

    W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje ws. zmian w programie „Czyste Powietrze”, w planach są umowy trójstronne obejmujące też wykonawców robót, bon na audyt czy skrócenie okresu posiadania nieruchomości, aby móc skorzystać z programu - zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.
