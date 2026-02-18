Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety

Żołnierze WOT skierowani do operacji „Horyzont" spodziewali się świadczeń na poziomie służby granicznej. Dowództwo wypłaciło 90 zł za dobę i 25 proc. diety ale część z żołnierzy powołuje się na przepis rozporządzenia MON, który przewiduje stawkę 150 proc.

Skąd wziął się spór o stawki

Część terytorialsów relacjonowała w mediach społecznościowych i na YouTube, że przed wyjazdem na „Horyzont” miała słyszeć „oddolne” zapowiedzi dodatku porównywalnego do świadczeń wypłacanych za służbę na granicy w kwocie sięgającej 180 zł za rozpoczętą dobę. W praktyce, jak wynika z tych relacji, oczekiwane wypłaty nie pojawiły się w tej wysokości (lub były wypłacone za kilka dni listopada). Wątpliwości dotyczyły także tego, czy świadczenia obejmą kolejne miesiące działań (grudzień 2025 r. oraz styczeń i luty 2026 r.). W odpowiedzi na pytania autora mjr Rafał Rylich, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Dowództwa WOT, wskazał dwa mechanizmy rozliczeń.

Po pierwsze – powołał się na zasady krajowej podróży służbowej żołnierzy, wskazując, że żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy o obronie Ojczyzny, „w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki” przysługuje 25 proc. stawki diety za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem służby lub zamieszkania. Po drugie – poinformował o gratyfikacji 90 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań w ramach operacji „Horyzont” (wskazując okres od 21 listopada 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. oraz termin przekazania danych do MON do 27 lutego 2026 r.).

Ważne 11 lutego 2026 r. Minister Obrony Narodowej ogłosił decyzję przyznającą gratyfikację finansową żołnierzom biorącym udział w prowadzeniu operacji pk. "HORYZONT" w terminie od 21 listopada 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 90 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań w ramach operacji HORYZONT. Określony termin przesłania danych do MON to 27 lutego 2026 r.

Co mówią przepisy o 25 proc. i 150 proc. diety

Po publikacji stanowiska WOT kwestionowano,, czy wskazana przez rzecznika stawka 25 proc. jest właściwa w realiach „Horyzontu”. W korespondencji do autora użyto argumentu, że kluczowe znaczenie ma rozporządzenie MON regulujące należności za podróże służbowe żołnierzy zawodowych. W § 10 ust. 4 tego rozporządzenia występują różne stawki diet – w zależności od celu i podstawy wykonywania zadań. Przepis przewiduje m.in.:

25 proc. diety – „w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału”,

150 proc. diety – w przypadkach opisanych w kolejnych punktach, wiążących podwyższoną stawkę m.in. z określonym typem zadań i trybem użycia sił.

W realiach operacji „Horyzont” istotny może być punkt odwołujący się do użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych do pomocy Policji (w trybie art. 18 lub art. 18a ustawy o Policji), który w tekście rozporządzenia pojawia się przy stawce 150 proc.

„Horyzont” jako pomoc Policji: argument z postanowienia prezydenta

W korespondencji do redakcji pada też argument, że „Horyzont” od samego początku miał formalną podstawę w przepisach o wsparciu Policji przez wojsko. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Prezydenta RP z 20 listopada 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych *„do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji”.* Dokument wskazuje okres od 21 listopada 2025 r. do 28 lutego 2026 r. i uzasadnia użycie wojska „aktami dywersji dotyczącymi infrastruktury kolejowej”. Zwolennicy interpretacji korzystniejszej dla żołnierzy wywodzą z tego, że skoro operacja opiera się na pomocy Policji w trybie art. 18 ustawy o Policji. A to powinno uruchamiać również stawki diet przypisane w rozporządzeniu MON do tego rodzaju użycia.

Kontrargument: 150 proc. nie „za każdy przypadek wsparcia”

Z drugiej strony, stanowisko WOT opierające się na 25 proc. diety oraz odrębnej gratyfikacji 90 zł – można odczytywać jako wskazanie, że nie każdy wyjazd i nie każda „czasowa zmiana miejsca postoju” automatycznie podlegają pod podwyższone stawki. W korespondencji pojawia się przy tym dodatkowy spór interpretacyjny: czy fragment przepisu rozporządzenia, w którym mowa o zadaniach (w tym o użyciu w trybie art. 18 lub 18a ustawy o Policji), należy rozumieć jako jeden łączny warunek, czy jako rozdzielne alternatywy. To jednak wymagałoby rozstrzygnięcia (sądowego?), jak kwalifikować konkretne zadania wykonywane w „Horyzoncie”. I to na poziomie formalnym (np. jakie polecenia i podstawy prawne widniały w dokumentach kierujących żołnierzy do działań) oraz jak stosuje się poszczególne punkty § 10 ust. 4 w praktyce rozliczeń.

Czym jest operacja „Horyzont”

„Horyzont” uruchomiono po incydentach dywersyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej. Według komunikatów MON celem działań jest wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – m.in. poprzez patrole i ochronę wrażliwych obiektów. Na tym tle – jak wynika z relacji żołnierzy i dyskusji w sieci – zderzają się trzy stanowiska:

oczekiwania terytorialsów (m.in. „180 zł jak na granicy”),

stanowisko instytucji (25 proc. diety i 90 zł gratyfikacji) oraz

inna interpretacja przepisów rozporządzenia o dietach (w tym do stawki 150 proc. w określonych trybach użycia).



