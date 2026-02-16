Przesmyk Suwalski zyska potężne wsparcie. Nowy sprzęt obrony cywilnej wart 3 mln zł

Na Przesmyk Suwalski trafił w sobotę nowoczesny sprzęt w ramach ogólnopolskiego Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności (OLiOC). To m.in. drony, agregaty prądotwórcze i ciężki sprzęt drogowy.

W sobotę wojewoda podlaski Jacek Brzozowski uczestniczył w Suwałkach w przekazaniu sprzętu dla obrony cywilnej o wartości 3,26 mln zł.

Zakupy sprzętu na potrzeby obrony cywilnej

Dzięki środkom z programu OLiOC samorząd kupił między innymi: ciężki sprzęt drogowy, agregaty prądotwórcze, stacje uzdatniania wody, paczkowarki do piasku, namioty używane w sytuacjach kryzysowych, drony i środki łączności.

Wojewoda podkreślił, że to konkretne wsparcie i pierwszy krok na drodze do budowania bezpiecznej Polski i odpornego społeczeństwa. - Ochrona ludności to konkretne działania zaplanowane w następne lata. W 2026 roku to będą miejsca ukrycia, doraźnego schronienia i schrony oraz edukacja i kontynuacja zakupów. Robimy to systematycznie, konsekwentnie uwzględniając przy tym specyfikację regionu – powiedział Brzozowski.

Przesmyk Suwalski - region strategiczny dla NATO

Przesmyk Suwalski to region, który według wielu ekspertów określa się jako strategiczny dla całego NATO. Przesmyk to obszar wokół Suwałk, Augustowa, Sejn i litewskiego Mariampola łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Królewiecki (Kaliningradzki) od Białorusi.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podziękował wojewodzie za przekazane środki i powiedział, że zakupiony sprzęt podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk

- Szczególny nacisk położyliśmy na mobilność i niezależność naszych zasobów. Zakup koparko-ładowarki, ciągnika czy dronów z termowizją to inwestycja w logistykę, która jest kluczowa, gdy liczy się każda minuta. Równie ważne są urządzenia zapewniające dostęp do wody pitnej oraz nowoczesny system łączności, które gwarantują nam ciągłość działania nawet w najtrudniejszych warunkach – dodał Renkiewicz.

Podkreślił, że 800 tys. zł kosztowały urządzenia zapewniające dostęp do wody pitnej i usuwanie skutków podtopień. W tym celu kupiono m.in.: mobilną stację uzdatniania wody, automatyczną paczkowarkę do wody pitnej oraz zestaw wydajnych pomp głębinowych i motopomp.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla mieszkańców

Oprócz zakupów sprzętowych program objął szkolenia dla mieszkańców z zakresu przetrwania w sytuacjach kryzysowych oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.