Wojsko stawia czoła dronom. Nowe szkolenia podnoszą gotowość bojową żołnierzy

Wojsko stawia czoła dronom. Nowe szkolenia podnoszą gotowość bojową żołnierzy

12 marca 2026, 09:58
Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w czwartek o rozpoczęciu szkoleń bojowych obejmujących zwalczanie dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza. Wojsko Polskie konsekwentnie rozwija zdolności w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom pola walki - podkreślono.

Jak podał w komunikacie SGWP, w ramach szkoleń wprowadzone zostały zmiany w Programach Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS); uwzględniają one nowe elementy szkoleniowe przygotowujące żołnierzy do reagowania na zagrożenia dronowe. Zmiany obejmują ćwiczenia przygotowawcze oraz strzelania - które jak wskazano - są ukierunkowane na podniesienie skuteczności działań w środowisku, w którym drony stanowią istotny element współczesnych działań bojowych.

Kompleksowy proces szkolenia żołnierzy

Przekazano, że proces szkolenia został opracowany w sposób kompleksowy i systemowy. Obejmuje zarówno szkolenie indywidualne, jak i zespołowe - realizowane w ramach zróżnicowanych form szkolenia bojowego. „Szczególny nacisk położono na kształtowanie właściwych nawyków, umiejętności reagowania oraz współdziałania żołnierzy w sytuacjach zagrożenia, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się warunków współczesnego pola walki” - podkreślono.

Szkolenie podoficerów

Ponadto, zagadnienia związane ze zwalczaniem dronów oraz wykorzystaniem bezzałogowych środków powietrznych zostały włączone do procesu kształcenia podoficerów. Jak podano - w szkołach podoficerskich, w ramach bazowego kursu dla kandydatów na podoficerów, wprowadzono dedykowaną tematykę obejmującą zarówno przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony dronów, jak i praktyczne aspekty ich zastosowania. „Zakres ten jest ściśle powiązany z obowiązującym szkoleniem programowym oraz scenariuszami ćwiczeń i treningów” - zaznaczył Sztab.

W komunikacie zapewniono, że podejmowane działania wpisują się w proces ciągłej adaptacji systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa oraz doświadczeń wynikających z obserwacji konfliktów zbrojnych. Celem - jak dodano - jest podniesienie gotowości bojowej żołnierzy oraz wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego do skutecznego reagowania na zagrożenia.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
