REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Sektor publiczny » Wiadomości » Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.

Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 09:08
Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.
Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.
encierro
Shutterstock

19 marca wejdzie w życie nowy cennik usług cmentarnych - poinformowali wrocławscy urzędnicy. Na zmianę cen zgodziła się wojewoda dolnośląska. Część pochówków znacznie podrożeje. Władze miasta tłumaczą wzrost opłat koniecznością dostosowania ich do kosztów utrzymania wrocławskich nekropolii.

Jak poinformowała PAP Monika Dubec z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, nowy cennik wejdzie w życie 19 marca. Zarządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski potwierdził PAP, że nadzór wojewody nie miał zastrzeżeń do zaproponowanego przez magistrat cennika.

Szczegółowe zmiany cen pochówków

Średnio stawki za miejsca w grobach ziemnych wzrosną o około 39 proc. W przypadku najczęściej wybieranych form pochówku, jak tradycyjny grób ziemny pojedynczy, cena wzrośnie z 1,3 tys. do 1,8 tys. zł, grób ziemny urnowy dwumiejscowy w pionie podrożeje z 1,8 tys. zł do 2 tys. zł, a ziemny urnowy czteromiejscowy z 2,1 tys. zł do 3,5 tys. zł (wzrost o 67 proc.).

Urzędnicy przypomnieli, że zlikwidowano opłaty za dochowania do grobów urnowych, murowanych i kolumbariów. Jako przykład podali grób ziemny urnowy czteromiejscowy, który obecnie kosztuje 2,1 tys. zł, a każda kolejna urna – dodatkowy 1 tys. zł. Przy czterech urnach oznacza to łącznie 5,1 tys. zł. Od 19 marca taki grób będzie kosztował 3,5 tys. zł jednorazowo na 100 lat, bez żadnych dalszych opłat.

Zmiany w opłatach za pochówki w grobach rodzinnych i głębinowych

Ponadto, jak przekazali PAP wrocławscy urzędnicy, tradycyjny pochówek (w trumnie) na okres 20 lat, zgodnie z nowym cennikiem, w grobie głębinowym dwumiejscowym w pionie będzie kosztować 2,5 tys. zł (obecnie 1,8 tys. zł), zaś w grobie rodzinnym dwumiejscowym w poziomie - 3 tys. zł (obecnie 2,2 tys. zł).

Najmniej dotkliwa podwyżka dotyczy grobu dwumiejscowego ziemnego urnowego w pionie (wzrost o 11 proc.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O zamiarze zmian cen urzędnicy informowali w przesłanym komunikacie pod koniec lutego. Jak tłumaczyli, Wrocław musi dostosować opłaty do „realnych, znacząco wyższych kosztów utrzymania”. Jak powód podali rosnące koszty energii, wody, wywozu odpadów, wynagrodzeń i utrzymania wrocławskich cmentarzy.

Uzasadnienie zmian przez władze miasta

To nie jest komercyjna działalność. Cmentarze muszą funkcjonować w sposób stabilny, zgodny z prawem i z poszanowaniem godności pochówku. Nowy cennik nie ma generować zysku, tylko zapewnić możliwość bieżącego utrzymania nekropolii” – podkreśliła cytowana w komunikacie magistratu dyrektorka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu Anna Ciesłowska.

Ratusz zapewnił, że nowe ceny zostały policzone tak, aby Zarząd Cmentarzy Komunalnych mógł pokryć koszty swojej działalności i inwestycji, bez dokładania do niej środków z innych obszarów miejskiego budżetu, np. transportu, edukacji czy pomocy społecznej.

Drugim powodem zmian cen była konieczność dostosowania cennika do orzecznictwa sądowego. Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 r., który mówi, że groby urnowe, murowane i kolumbaria muszą być sprzedawane na 100 lat, bez dodatkowych opłat za przedłużanie czy dochowanie kolejnych urn lub trumien.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł

Urzędnicy nie ukrywali, że wpływ na ich decyzje miała również podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł od 1 stycznia br. „Przy najtańszej formie pochówku urnowego koszt miejsca na cmentarzu to dziś 2 tys. zł. Nawet po doliczeniu podstawowych usług pogrzebowych, minimalny pogrzeb i pochówek bez problemu mieszczą się w wysokości zasiłku pogrzebowego” – powiedziała Ciesłowska.

Oprócz podwyżki cen pochówków zmienią się też opłaty za wjazd osób fizycznych na cmentarze – z 30 do 50 zł. Miasto tłumaczy to koniecznością ochrony infrastruktury, zwłaszcza na zabytkowych nekropoliach, gdzie alejki są przeważnie ziemne, a konserwator zabytków nie wyraża zgody na budowę utwardzonych chodników.

Nowe formy pochówku i pilotażowe rozwiązania

W zmian ratusz ma w planach uruchomienie bezpłatnych melexów na Cmentarzu Osobowickim (pod koniec marca 2026 r.). Za darmo we wtorki i piątki na nekropolie wjadą osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańcy powyżej 80. roku życia. Prócz tego, do każdego pogrzebu jeden samochód może wjechać bez opłat.

To trudne, ale konieczne decyzje. Ich celem nie jest zysk, tylko zapewnienie godnych warunków pochówku i stabilnego funkcjonowania cmentarzy – bez przerzucania tych kosztów na inne miejskie zadania. Pamiętajmy, że równocześnie projektujemy ogromny cmentarz na Kiełczowie, ponieważ ilość miejsca na wrocławskich cmentarzach komunalnych proporcjonalnie kurczy się do wzrostu liczby mieszkańców” – powiedział wicedyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia Bartłomiej Świerczewski.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych wprowadził również nowe formy pochówku. To pilotażowy ogród pamięci na cmentarzu Pawłowice, gdzie prochy można składać w urnach biodegradowalnych, i duże nisze urnowe na maksymalnie 12 urn w kolumbariach na cmentarzu Jerzmanowo.

Ta pierwsza forma pochówku - z uwagi na formę wykonania ogrodu pamięci - wzbudziła w marcu wśród mieszkańców Wrocławia duże kontrowersje.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA