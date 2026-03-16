Ponad 5 mln zł na place zabaw w Wielkopolsce. 15 samorządów podpisało umowy

Przedstawiciele 15 wielkopolskich samorządów podpisali w poniedziałek umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Aktywne Place Zabaw - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW). W tym roku w całym regionie w sumie 18 samorządów ma otrzymać na ten cel ponad 5 mln zł.

W komunikacie WUW wskazano, że program Aktywne Place Zabaw jest skierowany do gmin prowadzących placówki takie jak żłobki lub kluby dziecięce dla dzieci w wieku do trzech lat. Wsparcie, w wysokości do 300 tys. zł, jest przeznaczone na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących placów zabaw należących do poszczególnych placówek.

Wybrane samorządy uczestniczące

W poniedziałek w Poznaniu umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali przedstawiciele 15 samorządów. Wśród nich znalazły się m.in. Kalisz, Budzyń, Ostrów Wlkp., Gniezno, Łobżenica czy Bojanowo.

„W 2026 roku dofinansowaniem zostanie objętych 19 instytucji opieki – żłobki i kluby dziecięce z 18 samorządów. Łączna liczba miejsc opieki w tych instytucjach to 1049. Do wszystkich placówek trafi łącznie ponad 5 mln zł” - podał WUW.

W pierwszej edycji programu, w 2025 r., w całym regionie z dofinansowania skorzystało 31 samorządów prowadzących 47 instytucji; wówczas wsparcie do inwestycji wyniosło łącznie blisko 10 mln zł.