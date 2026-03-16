REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Ponad 5 mln zł na place zabaw w Wielkopolsce. 15 samorządów podpisało umowy

Ponad 5 mln zł na place zabaw w Wielkopolsce. 15 samorządów podpisało umowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 17:56
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedstawiciele 15 wielkopolskich samorządów podpisali w poniedziałek umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Aktywne Place Zabaw - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW). W tym roku w całym regionie w sumie 18 samorządów ma otrzymać na ten cel ponad 5 mln zł.

W komunikacie WUW wskazano, że program Aktywne Place Zabaw jest skierowany do gmin prowadzących placówki takie jak żłobki lub kluby dziecięce dla dzieci w wieku do trzech lat. Wsparcie, w wysokości do 300 tys. zł, jest przeznaczone na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących placów zabaw należących do poszczególnych placówek.

REKLAMA

REKLAMA

Wybrane samorządy uczestniczące

W poniedziałek w Poznaniu umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali przedstawiciele 15 samorządów. Wśród nich znalazły się m.in. Kalisz, Budzyń, Ostrów Wlkp., Gniezno, Łobżenica czy Bojanowo.

W 2026 roku dofinansowaniem zostanie objętych 19 instytucji opieki – żłobki i kluby dziecięce z 18 samorządów. Łączna liczba miejsc opieki w tych instytucjach to 1049. Do wszystkich placówek trafi łącznie ponad 5 mln zł” - podał WUW.

W pierwszej edycji programu, w 2025 r., w całym regionie z dofinansowania skorzystało 31 samorządów prowadzących 47 instytucji; wówczas wsparcie do inwestycji wyniosło łącznie blisko 10 mln zł.

REKLAMA

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA