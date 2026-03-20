REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Sektor publiczny » Wiadomości » Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą

Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 marca 2026, 08:35
Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.

Pracujcie z domów, jadąc autem zwolnijcie o 10 km/h, unikajcie podróży lotniczych - takie propozycje wysunęła IEA.

REKLAMA

REKLAMA

Do kogo IEA kieruje propozycję

Propozycja IEA skierowana do rządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, ma na celu złagodzenie skutków obecnego gwałtownego wzrostu cen paliw dla konsumentów - podkreśliła agencja. Ceny te wzrosły wskutek wojny, trwającej na Bliskim Wschodzie od końca lutego.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna została założona w 1974 roku po kryzysie naftowym. Zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym, analizą rynków ropy i gazu, wspieraniem czystej energii oraz prognozami energetycznymi.

Powiązane
Skarbówka potwierdza: rozszerzenie zakresu działalności nie musi oznaczać utraty prawa do karty podatkowej
Skarbówka potwierdza: rozszerzenie zakresu działalności nie musi oznaczać utraty prawa do karty podatkowej
Skarbówka: jak udokumentować darowiznę niespłaconej pożyczki od rodzica!
Skarbówka: jak udokumentować darowiznę niespłaconej pożyczki od rodzica!
Nadchodzi weekend ze zmianą czasu na letni. Czy to z 21 na 22 marca przestawimy zegarki?
Nadchodzi weekend ze zmianą czasu na letni. Czy to z 21 na 22 marca przestawimy zegarki?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Setki ton piasku i milionowe koszty. Samorządy liczą rachunek po zimie 2026
20 mar 2026

Po intensywnej zimie miasta w całej Polsce weszły w kosztowny etap sprzątania ulic, chodników i torowisk. Skala prac liczona jest w setkach ton zalegającego piasku i kruszyw. Tylko w Warszawie z jednego miejsca (torowiska na ul. Sobieskiego) wywieziono ok. 1,5 tony materiału, a w Gdańsku do uprzątnięcia pozostało nawet 24 tys. ton. To nie tylko operacja komunalna, ale realne obciążenie dla budżetów samorządów.
Równonoc wiosenna 2026: astronomiczna wiosna startuje. Kiedy przestawimy zegarki na czas letni?
20 mar 2026

W piątek 20 marca nastąpi równonoc wiosenna, co oznacza początek astronomicznej wiosny. W trakcie tej pory roku na niebie zobaczymy gołym okiem jasne planety, widowiskowe koniunkcje, być może nawet komety.
Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
20 mar 2026

W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.
Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
19 mar 2026

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.

REKLAMA

Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Pacjenci ocenili nowy system umawiania wizyt. Takich wyników w polskiej służbie zdrowia jeszcze nie było
19 mar 2026

Kolejki do specjalistów, telefony do przychodni zajęte godzinami, terminy za pół roku - tak wygląda codzienność milionów Polaków próbujących dostać się do lekarza w ramach NFZ. Ministerstwo Zdrowia twierdzi jednak, że ma rozwiązanie, które już zaczęło to zmieniać. I prezentuje twarde dane oraz wyniki badania satysfakcji, które zaskoczą nawet umiarkowanych optymistów.
Czy pracownicy socjalni muszą zapowiadać swoje wizyty w rodzinach dysfunkcyjnych?
19 mar 2026

Rodzinny wywiad środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Polska tonie w śmieciach: 377 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Niepokojące dane GUS
18 mar 2026

Między 2014 a 2024 r. średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez przeciętnego Polaka wzrosła o ponad 40 proc. do 377 kg - wynika z danych GUS. Stowarzyszenie Polski Recykling wskazuje, że ilość odpadów kierowanych do recyklingu nie rośnie tak szybko jak selektywna zbiórka.

REKLAMA

Gdzie wyrzucać zepsute zabawki na baterie, maskotki, zużyte lalki, ciastolinę? Jeden błąd w segregacji może sporo kosztować
17 mar 2026

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?
Do 31 marca trzeba wypełnić nowy, kluczowy obowiązek. Kto się spóźni, zapłaci. Kogo i kiedy dotyczy?
17 mar 2026

Można powiedzieć, że w urzędach gminnych atmosfera gęstnieje z każdym dniem. Koniec marca nie przynosi tym razem tylko zamknięcia kwartału, ale przede wszystkim ostateczny termin wykonania zadania, którego nie można pominąć. Po raz pierwszy samorządy muszą zmierzyć się z raportowaniem w systemie BDO w zupełnie nowych realiach, jakie narzuciło uruchomienie systemu kaucyjnego. Czego muszą pilnować urzędnicy i dlaczego te konkretnie dane są tak istotne?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA