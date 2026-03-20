Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.
Do kogo IEA kieruje propozycję
Propozycja IEA skierowana do rządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, ma na celu złagodzenie skutków obecnego gwałtownego wzrostu cen paliw dla konsumentów - podkreśliła agencja. Ceny te wzrosły wskutek wojny, trwającej na Bliskim Wschodzie od końca lutego.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna została założona w 1974 roku po kryzysie naftowym. Zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym, analizą rynków ropy i gazu, wspieraniem czystej energii oraz prognozami energetycznymi.
