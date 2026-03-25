Jaka pogoda na Wielkanoc? Nie mamy dobrych wieści

Jakiej aury na Wielkanoc możemy się spodziewać? Czy wiosna zawita w pełni? Z modeli numerycznych i prognoz średnio- i długoterminowych pogody o zasięgu wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna.

Prognoza pogody na Wielkanoc

Z modeli numerycznych i prognoz pogody o zasięgu średnim i długoterminowym wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna. W całym kraju prognozowane są też opady. W tygodniu (30.03-05.04) w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu suma opadów względem lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie większa od normy i miejscami wyniesie 15 mm w skali tygodnia. Z prognozy wynika też, że najbardziej deszczowe będą Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie.

- Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju - powiedział ekspert.

Temperatury na Wielkanoc

Średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na tydzień między 30 marca, a 5 kwietnia wyniesie ok. 4 st. C, temperatura maksymalna ok. 8 st. C, a minimalna ok. 0 st. C. Piotr Szuster dodał, że najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu tzn. w woj. małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może wynieść minus 2 st. C. Mimo różnic, prognozowane temperatury na terenie całego kraju będą względnie równomiernie rozłożone.