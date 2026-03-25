Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Jaka pogoda na Wielkanoc? Nie mamy dobrych wieści

Jaka pogoda na Wielkanoc? Nie mamy dobrych wieści

25 marca 2026, 09:33
Jaka pogoda na Wielkanoc? Nie mamy dobrych wieści
Jaka pogoda na Wielkanoc? Nie mamy dobrych wieści
MVolodymyr
shutterstock

Jakiej aury na Wielkanoc możemy się spodziewać? Czy wiosna zawita w pełni? Z modeli numerycznych i prognoz średnio- i długoterminowych pogody o zasięgu wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna.

Prognoza pogody na Wielkanoc

Z modeli numerycznych i prognoz pogody o zasięgu średnim i długoterminowym wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna. W całym kraju prognozowane są też opady. W tygodniu (30.03-05.04) w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu suma opadów względem lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie większa od normy i miejscami wyniesie 15 mm w skali tygodnia. Z prognozy wynika też, że najbardziej deszczowe będą Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie.

- Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju - powiedział ekspert.

Temperatury na Wielkanoc

Średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na tydzień między 30 marca, a 5 kwietnia wyniesie ok. 4 st. C, temperatura maksymalna ok. 8 st. C, a minimalna ok. 0 st. C. Piotr Szuster dodał, że najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu tzn. w woj. małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może wynieść minus 2 st. C. Mimo różnic, prognozowane temperatury na terenie całego kraju będą względnie równomiernie rozłożone.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Śmiertelny wypadek w kopalni Jankowice
25 mar 2026

42-letni górnik zginął we wtorek w rybnickiej kopalni Jankowice - podała w środę rano Polska Grupa Górnicza. Wypadek nastąpił 700 metrów pod ziemią w trakcie przeładunku sekcji obudów ścianowych.
Złagodzenie wymagań dotyczących toalet i pomieszczeń socjalnych w pracy. Przesunięto też termin na wdrożenie zmian
23 mar 2026

Czy dostęp do pomieszczenia socjalnego i toalety odpowiadającej określonym standardom może być w XXI wieku tematem podlegającym długotrwałej dyskusji? Jak się okazuje, tak. Pracodawcom samorządowym od 2022 r. nie udało się dostosować infrastruktury do wymagań wynikających z przepisów, a resort właśnie postanowił złagodzić wymagania. Co czeka pracowników zatrudnionych jako kierowcy?
Finansowa dziura w NFZ. Nadchodzą redukcje wydatków - gdzie będą cięcia?
23 mar 2026

Luka w budżecie na leczenie sięgająca 23 mld zł zmusiła Narodowy Fundusz Zdrowia do szukania oszczędności. Fundusz zapowiedział, że ograniczy finansowanie niektórych badań diagnostycznych, wykonanych ponad limit. Cięcia mają także objąć ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu
23 mar 2026

Od 1 października 2025 r. Polacy odzyskują pieniądze za butelki i puszki. Dla samorządów to jednak początek dużej rewolucji: mniej odpadów w gminnym systemie, nowe obowiązki raportowe i rosnąca presja, by osiągnąć unijne cele recyklingu.
Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy
20 mar 2026

Polskie miasta zwiększają powierzchnię lasów mimo presji inwestycyjnej i ekspansji zabudowy – wynika z danych portalu GetHome.pl. Największy przyrost w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował Wrocław, a liderem pod względem udziału terenów leśnych pozostaje Zielona Góra.
Setki ton piasku i milionowe koszty. Samorządy liczą rachunek po zimie 2026
20 mar 2026

Po intensywnej zimie miasta w całej Polsce weszły w kosztowny etap sprzątania ulic, chodników i torowisk. Skala prac liczona jest w setkach ton zalegającego piasku i kruszyw. Tylko w Warszawie z jednego miejsca (torowiska na ul. Sobieskiego) wywieziono ok. 1,5 tony materiału, a w Gdańsku do uprzątnięcia pozostało nawet 24 tys. ton. To nie tylko operacja komunalna, ale realne obciążenie dla budżetów samorządów.
Równonoc wiosenna 2026: astronomiczna wiosna startuje. Kiedy przestawimy zegarki na czas letni?
20 mar 2026

W piątek 20 marca nastąpi równonoc wiosenna, co oznacza początek astronomicznej wiosny. W trakcie tej pory roku na niebie zobaczymy gołym okiem jasne planety, widowiskowe koniunkcje, być może nawet komety.

Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
20 mar 2026

W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.
Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
19 mar 2026

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.
