Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON. Jeśli zatrudniasz osoby z niepełnosprawnością, musisz to wiedzieć

Od 1 kwietnia 2026 r. PFRON przestanie przyjmować wnioski i pisma wysłane przez ePUAP. Zmiana dotknie pracodawców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń oraz osoby ubiegające się o refundację składek ZUS i KRUS. Kto nie przygotuje się na czas, ryzykuje, że jego dokumenty nie zostaną rozpatrzone.

PFRON kończy z ePUAP - dokumenty nie będą rozpatrywane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił, że od 1 kwietnia 2026 r. nie będzie rozpatrywał dokumentów przesłanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Dotyczy to wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, wniosków o refundację składek ZUS i KRUS, a także pism w toczących się postępowaniach administracyjnych oraz pełnomocnictw.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne To nie jest stopniowa zmiana z okresem przejściowym – PFRON wprost informuje, że dokumenty wysłane przez ePUAP po 31 marca 2026 r. po prostu nie zostaną rozpatrzone.

E-Doręczenia zamiast ePUAP - co to oznacza w praktyce?

Miejsce ePUAP zajmują e-Doręczenia – nowy ogólnopolski system doręczeń elektronicznych, który jest prawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. System potwierdza zarówno nadanie, jak i odbiór korespondencji, co daje pełne bezpieczeństwo prawne.

Aby z niego korzystać, trzeba posiadać aktywny adres do e-Doręczeń wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Adres e-Doręczeń PFRON to: AE:PL-20012-50011-SAVUD-30.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek - jak składać wnioski od 1 kwietnia 2026?

Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością oraz o refundację składek ZUS i KRUS można składać na dwa sposoby: przez e-Doręczenia lub – tak jak dotychczas – przez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). SODiR to aplikacja internetowa, która pozwala przygotowywać dokumenty, wysyłać je do PFRON i śledzić ich status.

REKLAMA

Pracodawcy, którzy do tej pory korzystali wyłącznie z ePUAP, powinni jak najszybciej założyć konto w systemie e-Doręczeń i upewnić się, że osoby odpowiedzialne za kontakt z Funduszem mają aktualne pełnomocnictwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może dalej korzystać z ePUAP? Wyjątki są nieliczne

Wyjątek dotyczy podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Mogą one korespondować z PFRON przez ePUAP na dotychczasowych zasadach aż do września 2029 r. Pozostali – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność – muszą przejść na e-Doręczenia lub korzystać z innych dostępnych kanałów.

Kontakt z PFRON - co pozostaje bez zmian?

Bez zmian pozostają inne formy komunikacji:

kontakt telefoniczny (infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem 22 581-84-10, wew. 1);

(infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem 22 581-84-10, wew. 1); SODiR , który umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS i KRUS i wysyłanie wiadomości przez moduł ‘Korespondencja’;

, który umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS i KRUS i wysyłanie wiadomości przez moduł ‘Korespondencja’; dedykowana skrzynka e-mail : sod@pfron.org.pl - dla pytań i informacji, które nie wymagają doręczenia przy pomocy oficjalnych form komunikowania (takich jak: SODiR i e-Doręczenia);

: sod@pfron.org.pl - dla pytań i informacji, które nie wymagają doręczenia przy pomocy oficjalnych form komunikowania (takich jak: SODiR i e-Doręczenia); skrzynki mailowe oraz numery telefonów do pracowników oddziałów PFRON ;

; nadanie pisma lub wniosku do PFRON w formie papierowej (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub dostarczenie dokumentu w formie papierowej do biura Funduszu albo oddziału PFRON.

Ważne Jak przygotować się do e-Doręczeń w PFRON po 31 marca 2026 r.? Najważniejsze kroki to: założenie adresu do e-Doręczeń, wpisanie go do Bazy Adresów Elektronicznych oraz nadanie uprawnień osobom, które będą prowadzić korespondencję z PFRON w imieniu firmy. Szczegółowe instrukcje zakładania konta dostępne są na stronach w domenie gov.pl dotyczących e-Doręczeń. Czasu zostało niewiele. Kto nie dopełni formalności przed 1 kwietnia 2026 r., straci możliwość elektronicznego kontaktu z PFRON w kluczowych sprawach dotyczących dofinansowań i refundacji.

Źródło: PFRON