Zmowa cenowa na rynku skupu wieprzowiny? Minister rolnictwa chce, żeby UOKiK to zbadał

Minister rolnictwa Stefan Krajewski wystosował pismo do UOKiK o konieczności sprawdzenia, czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do niedozwolonych ustaleń cenowych — przekazał w czwartek resort. Według sygnałów napływających do ministerstwa ceny skupu są znacząco zaniżane.

Zmowa cenowa na rynku skupu wieprzowiny?

Jak podało MRiRW w komunikacie, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego. „Powodem interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz zmowę cenową” - dodano.

REKLAMA

REKLAMA

Z informacji, które docierają do resortu wynika, że ceny skupu świń mogą być drastycznie zaniżane w stosunku do kosztów produkcji oraz cen detalicznych mięsa w sklepach. Według danych, aktualne ceny: skupu żywca wieprzowego wynoszą ok. 5,48 zł/kg masy żywej; w klasie poubojowej E wynoszą niespełna 7,0 zł/kg.

„Przy obecnych, wysokich kosztach pasz, energii, opieki weterynaryjnej oraz w związku z rygorystycznymi wymogami bioasekuracji, związanymi z ASF, wskazane poziomy cenowe znajdują się na granicy lub poniżej progu opłacalności wielu polskich gospodarstw” – podkreślił Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

W piśmie do prezesa UOKiK minister rolnictwa zwrócił uwagę na niebezpieczną asymetrię siły rynkowej - kilka dużych zakładów mięsnych dysponuje znaczną przewagą nad rozproszonymi i słabszymi ekonomicznie hodowcami. „Taka sytuacja osłabia pozycję negocjacyjną rolników i może prowadzić do wykorzystywania przewagi kontraktowej przez przetwórców” – ocenił.

REKLAMA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje od UOKiK wnikliwego zbadania relacji na linii producent–przetwórca żywca wieprzowego. Wskazano, iż należy ustalić czy na rynku dochodzi do praktyk mających znamiona zmowy cenowej oraz zweryfikowanie czy w sektorze stosowane są nieuczciwe praktyki handlowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Resort rolnictwa zadeklarował pełną gotowość do współpracy z UOKiK. Przypominamy, że misją UOKiK jest podnoszenie poziomu dobrobytu konsumentów poprzez skuteczną ochronę ich interesów i bezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju konkurencji, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku.