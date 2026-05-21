Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Dzień Dziecka 2026 r. Wyjątkowa promocja PKP Intercity

Dzień Dziecka 2026 r. Wyjątkowa promocja PKP Intercity

21 maja 2026, 15:49
Wielka gratka dla najmłodszych podróżników. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity po raz kolejny zaprasza na pokłady swoich pociągów. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogły podróżować wszystkimi pociągami – w tym Pendolino – za 10 zł. Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła.

Promocja na Dzień Dziecka w PKP Intercity

To już kolejny rok promocyjnych przejazdów z okazji Dnia Dziecka. Promocja będzie obowiązywała 1 czerwca 2026 roku na bezpośrednie przejazdy w drugiej klasie, we wszystkich pociągach PKP Intercity. Mogą z niej skorzystać dzieci oraz młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Promocyjne bilety można kupić w kasach biletowych, serwisie e-IC oraz aplikacji PKP Intercity do 27 maja włącznie. Podczas kontroli biletów należy okazać dokument potwierdzający wiek dziecka, np. dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną, akt urodzenia lub książeczkę zdrowia. Dzieci poniżej 4 roku życia podróżują pociągami PKP Intercity bezpłatnie – na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100% i dokumentu potwierdzającego wiek.

Rodzice i opiekunowie też zapłacą mniej

Rodzice, dziadkowie i opiekunowie podróżujący z dziećmi 1 czerwca mogą skorzystać ze stałych ofert PKP Intercity. Taniej z Bliskimi pozwala na 30% upust od ceny bazowej, jeśli podróżujemy w grupie od 2 do 6 osób pociągami kategorii TLK i IC. Warto pamiętać, że w ramach oferty dodatkowo liczone są ulgi ustawowe. Podróżując pociągami kategorii EIC lub EIP można skorzystać z Biletu Rodzinnego. Wystarczy jechać w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Członkowie takiej grupy mogą kupić bilety tańsze o 30%. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, mogą skorzystać z oferty Duża Rodzina, jeśli przynajmniej 2 uprawnione osoby podróżują wspólnie. Dzięki ofercie można zyskać 30% zniżkę od ceny bazowej. Dodatkowo osoby, które posiadają uprawnienie do ulg ustawowych mogą z nich skorzystać. Oferta obowiązuje we wszystkich kategoriach pociągów. Jeżeli w podróż z dzieckiem wybierają się osoby, które skończyły 60 lat, to mogą otrzymać 30% upust we wszystkich pociągach PKP Intercity w ramach Biletu Seniora. Aby potwierdzić uprawnienie do oferty, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

Przy korzystaniu z ofert Taniej z Bliskimi, Bilet Rodzinny oraz Duża Rodzina dziecko może korzystać z promocji Dzień Dziecka z PKP Intercity.

Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków? Zapadła decyzja sejmowej Komisji Petycji
Co z 800 plus od 1 czerwca 2026 r.? Kto straci lub nie nabędzie prawa do świadczenia? [Prawne warunki w mocy]
Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Co daje orzeczenie? [LISTA]
Zmowa cenowa na rynku skupu wieprzowiny? Minister rolnictwa chce, żeby UOKiK to zbadał
21 maja 2026

Minister rolnictwa Stefan Krajewski wystosował pismo do UOKiK o konieczności sprawdzenia, czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do niedozwolonych ustaleń cenowych — przekazał w czwartek resort. Według sygnałów napływających do ministerstwa ceny skupu są znacząco zaniżane.

Inauguracja Polskiej Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym (AFCC WHO) – cele, założenia, korzyści dla seniorów
21 maja 2026

20 maja 2026 roku odbyła się inauguracja Polskiej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym. To część globalnej inicjatywy WHO, która działa już w dziesiątkach krajów na świecie. Co to oznacza dla Ciebie? Więcej ławek w parku, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, łatwiejszy dostęp do kultury i zdrowia, wsparcie dla osób z problemami z pamięcią. Miasta, które przystąpią do Sieci, zobowiązują się słuchać głosu seniorów i dostosowywać przestrzeń publiczną do Twoich potrzeb.
Pacjenci mogą być wprowadzani w błąd? Spór wokół Centrów Zdrowia Psychicznego
20 maja 2026

Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu apeluje o ochronę nazwy „Centrum Zdrowia Psychicznego”, ostrzegając, że używanie jej przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd. Placówka podkreśla, że CZP to nie zwykła poradnia, lecz publiczny, kompleksowy system opieki psychiatrycznej, który w Polsce obejmuje już blisko połowę dorosłych mieszkańców.

Od źródła do wodomierza. Nowe przepisy o wodzie pitnej stawiają samorządy w gotowości
20 maja 2026

W czwartek wchodzą w życie przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Bezpieczeństwo kranówki będzie się opierać na ocenie ryzyka w całym łańcuchu dostaw – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Karta parkingowa ze zmianami. Ułatwienie czy ryzyko nadużyć?
19 maja 2026

Przepisy, nad którymi pracuje resort rodziny, zakładają odstąpienie od konieczności osobistego składania wniosku o kartę parkingową. To duże ułatwienie dla osób, które mają ograniczone możliwości poruszania się. Czy stanie się też polem do nadużyć? Zdania są podzielone.
Susza w Polsce uderza w rolników. Eksperci prognozują niższe plony pszenicy
19 maja 2026

W większości obszarów Polski warunki upraw są niekorzystne ze względu na brak opadów - ocenia unijna agenda ds. jakości plonów JRC MARS. Eksperci prognozują w tym roku plony pszenicy na poziomie 5,3 t/ha, czyli o 5 proc. mniej niż w 2025 r.
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
18 maja 2026

O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.

Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
18 maja 2026

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.
Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
