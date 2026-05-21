Dzień Dziecka 2026 r.: Wyjątkowa promocja PKP Intercity

Wielka gratka dla najmłodszych podróżników. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity po raz kolejny zaprasza na pokłady swoich pociągów. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogły podróżować wszystkimi pociągami – w tym Pendolino – za 10 zł. Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła.

Promocja na Dzień Dziecka w PKP Intercity

To już kolejny rok promocyjnych przejazdów z okazji Dnia Dziecka. Promocja będzie obowiązywała 1 czerwca 2026 roku na bezpośrednie przejazdy w drugiej klasie, we wszystkich pociągach PKP Intercity. Mogą z niej skorzystać dzieci oraz młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Promocyjne bilety można kupić w kasach biletowych, serwisie e-IC oraz aplikacji PKP Intercity do 27 maja włącznie. Podczas kontroli biletów należy okazać dokument potwierdzający wiek dziecka, np. dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną, akt urodzenia lub książeczkę zdrowia. Dzieci poniżej 4 roku życia podróżują pociągami PKP Intercity bezpłatnie – na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100% i dokumentu potwierdzającego wiek.

Rodzice i opiekunowie też zapłacą mniej

Rodzice, dziadkowie i opiekunowie podróżujący z dziećmi 1 czerwca mogą skorzystać ze stałych ofert PKP Intercity. Taniej z Bliskimi pozwala na 30% upust od ceny bazowej, jeśli podróżujemy w grupie od 2 do 6 osób pociągami kategorii TLK i IC. Warto pamiętać, że w ramach oferty dodatkowo liczone są ulgi ustawowe. Podróżując pociągami kategorii EIC lub EIP można skorzystać z Biletu Rodzinnego. Wystarczy jechać w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Członkowie takiej grupy mogą kupić bilety tańsze o 30%. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, mogą skorzystać z oferty Duża Rodzina, jeśli przynajmniej 2 uprawnione osoby podróżują wspólnie. Dzięki ofercie można zyskać 30% zniżkę od ceny bazowej. Dodatkowo osoby, które posiadają uprawnienie do ulg ustawowych mogą z nich skorzystać. Oferta obowiązuje we wszystkich kategoriach pociągów. Jeżeli w podróż z dzieckiem wybierają się osoby, które skończyły 60 lat, to mogą otrzymać 30% upust we wszystkich pociągach PKP Intercity w ramach Biletu Seniora. Aby potwierdzić uprawnienie do oferty, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

Przy korzystaniu z ofert Taniej z Bliskimi, Bilet Rodzinny oraz Duża Rodzina dziecko może korzystać z promocji Dzień Dziecka z PKP Intercity.