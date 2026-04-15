REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]

Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 kwietnia 2026, 19:00
Co kształtuje przyszłość Polski? Głos ekspertów o gospodarce, bezpieczeństwie i zmianach globalnych [Komentarz strategiczny] Szymon Glonek
Co kształtuje przyszłość Polski? Głos ekspertów o gospodarce, bezpieczeństwie i zmianach globalnych [Komentarz strategiczny]
dziennik.pl

REKLAMA

REKLAMA

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.

To nie są już osobne tematy. Handel, polityka i bezpieczeństwo coraz częściej się przenikają. A ich skutki widać nie tylko na poziomie państw, ale też w codziennym życiu – w miastach, na rynku pracy i w decyzjach firm.

REKLAMA

REKLAMA

O tym w nowym programie „Komentarz Strategiczny” emitowanym na dziennik.pl rozmawiali Janusz Piechociński, dr hab. Jacek Siewira, prof. Artur Nowak-Far i dr Kamil Flig. Dyskusję prowadził Szymon Glonek.

Azja rozwija się szybciej niż reszta świata. Chiny pozostają przemysłowym centrum, Indie rosną dynamicznie, a nawet Azja Centralna zaczyna przyciągać ogromne inwestycje i budować nowe szlaki transportowe. Unia Europejska próbuje prowadzić wspólną politykę, jednak w praktyce główną rolę nadal odgrywają państwa członkowskie. Każde z nich realizuje własne interesy, choć jednocześnie musi brać pod uwagę wspólne wyzwania.

Jeszcze niedawno bezpieczeństwo kojarzyło się głównie z armią. Dziś to znacznie szersze pojęcie. Obejmuje dostęp do surowców, stabilność dostaw, technologie i gospodarkę. Nowe konflikty i napięcia pokazują, że granice między wojną a ekonomią się zacierają. Nawet zmiany w handlu czy nowe regulacje mogą być narzędziem nacisku. Przykładem jest rosnący protekcjonizm, który coraz częściej przybiera formę gospodarczego nacjonalizmu.

REKLAMA

Polska zwiększa wydatki na obronność w szybkim tempie. To budzi pytania o konsekwencje. Z jednej strony to konieczność – odpowiedź na rosnące zagrożenia. Z drugiej – realne obciążenie dla finansów publicznych. Pieniądze wydane na armię nie trafią do ochrony zdrowia, edukacji czy inwestycji lokalnych. To, co dzieje się na świecie, coraz mocniej wpływa na życie w polskich miastach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład? Rynek pracy. Polska jest jednym z liderów sektora usług biznesowych, ale ten model zaczyna się zmieniać. Automatyzacja i sztuczna inteligencja eliminują najprostsze stanowiska. W efekcie w niektórych miastach pojawiają się pierwsze spadki zatrudnienia.

To nie tylko zagrożenie, ale też sygnał, że gospodarka musi się przestawić na wyższy poziom – bardziej zaawansowane technologie i większą wartość dodaną. Największym wyzwaniem jest dziś umiejętność połączenia tych elementów w spójną strategię. Jak z rozsypanych klocków ułożyć coś, co będzie działało na naszą korzyść.

Bo pytanie nie brzmi już, czy świat się zmienia. Pytanie brzmi, czy Polska nadąży za tą zmianą – i czy potrafi ją wykorzystać.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA