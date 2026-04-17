Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji

W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji

17 kwietnia 2026, 09:21
Shutterstock

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.

Nówka-starówka

Samorząd Elbląga promuje tę część miasta jako „nówkę-starówkę”. W tym roku Elbląg obchodzi jubileusz 780-lecia, podczas którego zaplanowano szereg wydarzeń. Jednym z najważniejszych była prezentacja aktu lokacji miasta. Oryginalny akt lokacyjny Elbląga z 10 kwietnia 1246 roku, nadający miastu prawa lubeckie, jest przechowywany na co dzień w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Ten bezcenny, 780-letni pergaminowy dokument potwierdza kompromis między Krzyżakami a osadnikami, zapewniając miastu m.in. tereny ziemskie i prawa połowu.

Jednak Elbląg jako dawne miasto hanzeatyckie straciło bezpowrotnie Stare Miasto. Elbląska starówka została zburzona i spalona w 90 procentach podczas walk prowadzonych w lutym 1945 roku przez Armię Czerwoną przeciwko III Rzeszy. Z pożogi wojennej ocalały jedynie katedra św. Mikołaja, Brama Targowa i częściowo kościół Mariacki. Wiceprezydent Elbląga urbanistka Katarzyna Wiśniewska powiedziała PAP, że miasto musiało długo czekać na odbudowę starego miasta.

- Stare Miasto w Elblągu było zlokalizowane na uboczu odradzającego się po wojnie miasta. Jego odbudowa nie była kwestią priorytetową w powojennej Polsce. Szczęściem dla Elbląga był brak funduszy, w związku z czym nie urządzono w tym miejscu modernistycznej zabudowy typowej dla lat 70. XX w, nie postawiono wieżowców z wielkiej płyty, tylko czekano na lepsze czasy - powiedziała wiceprezydent Elbląga.

Metoda retrowersji

Dodała, że lepsze czasy nadeszły wraz z pojawieniem się w Elblągu prof. Marii Lubockiej-Hoffman, która została wojewódzkim konserwatorem zabytków. To ona jest autorką koncepcji retrowersji, czyli nowatorskiej metody odbudowy zniszczonych miast historycznych, która została z powodzeniem zastosowana przy odbudowie Starego Miasta w Elblągu.

- Prof. Lubocka-Hoffman w późnych latach 70. XX wieku patrząc na zazieleniony staromiejski skwer ujrzała pod warstwą trawy fundamenty zburzonych kamienic, dawną siatkę ulic. Na podstawie autentycznego układu ulic, odkrytego podczas badań archeologicznych, zaplanowała zabudowę we współczesnej formie, metodą retrowersji. Nie chodziło o wierne naśladowanie zabudowy sprzed wojny, ale stworzenie staromiejskiego klimatu - wyjaśniła wiceprezydent.

Elbląska odbudowa zaczęła się od badań archeologicznych, które umożliwiły rozeznanie jak dokładnie usytuowane były kamienice, jak szerokie są parcele. Badania rozpoczęły się w latach 80. XX w. pod nadzorem Tadeusza Nawrolskiego i były największymi w Europie. Na ich podstawie z użyciem metody prof. Lubockiej-Hoffman rozpoczęto na początku lat 90. zabudowy pierwszych kwartałów. Początkowo były to inwestycje osób indywidualnych, ale też spółdzielni, powstałych także przy zakładach pracy, a współcześnie inwestycje realizują deweloperzy. Obecnie w trakcie odbudowy jest jeden kwartał zabudowy i dwie pierzeje.

- Ewentualna zabudowa Placu Katedralnego, czy nabrzeża pozostawiona jest na daleką przyszłość - podkreśliła wiceprezydent.

Zwróciła uwagę, że elbląskie Stare Miasto w opinii mieszkańców to miejsce tętniące życiem, predysponowane do miana centrum. Ale są też sygnały, że elbląska starówka powinna być wiernie zrekonstruowana, na wzór zabudowy przedwojennej.

- Jednak w teoriach konserwatorskich takie podejście jest fałszem. Odbudowane kamienice udawałyby zabytki i obserwator byłby zdezorientowany, czy ma do czynienia z oryginałem z epoki, czy kopią. Dlatego metoda retrowersji jest celna. Sprawiła ona, że Elbląg stał się przykładem nowatorskiego podejścia do historycznej zabudowy, łączącego pamięć o przeszłości z nowoczesną architekturą - podsumowała.

autor: Agnieszka Libudzka

Źródło: PAP
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
17 kwi 2026

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.

Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.
Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej
14 kwi 2026

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.

Po pierwsze schrony - samorządy muszą zmienić priorytet
14 kwi 2026

Po pierwsze schrony - miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) powinny być organizowane później. Samorządy muszą zmienić priorytet. W scenariuszu nagłego ataku MDS-y nie spełniają swojej funkcji, a wówczas bardziej racjonalna jest ewakuacja ludności.

Diagnostyka onkologiczna dla pacjentów z kartą DiLO bez limitów i bez opłat
14 kwi 2026

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek na platformie X, że pacjenci onkologiczni korzystają z priorytetowego dostępu do diagnostyki i zaznaczyło, że nie planuje zmian w tym obszarze.
