Prawie 15 tys. urzędników zatrudnionych przy wdrażaniu programów unijnych. Ile zarobili?

12 maja 2026, 14:44
oprac. Tomasz Kowalski
Z raportu MFiPR wynika, że przy wdrażaniu programów unijnych w 2025 roku pracowało 14759 osób. Najwięcej z nich, bo aż 5892, zatrudniono w urzędach marszałkowskich. Ile w zeszłym roku zarabiali urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi?

Niemal 15 tys. urzędników wdrażało programy unijne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało raport na temat potencjału administracyjnego systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności według stanu na 30 czerwca 2025 roku.

Z dokumentu wynika, że w systemie było zatrudnionych 14759 osób na 11990 etatach.

Urzędy marszałkowskie zatrudniały najwięcej

Najwięcej osób było zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, pełniących rolę instytucji zarządzających w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie na 5892 osoby przypadało 5546 etatów. Najwięcej pracowników zatrudnił UM Województwa Śląskiego (613 osób), a najmniej UM Województwa Mazowieckiego (107 osób).

Ministerstwa zatrudniły 1981 osób i oferowały 1606 etatów. MFiPR, pełniące rolę instytucji zarządzającej dla wszystkich krajowych programów, dysponowało 395 etatami, w ramach których zatrudniono 453 osoby.

Pozostałe instytucje:

  • wojewódzkie urzędy pracy zatrudniały 1529 osób i dysponowały 1258 etatami,
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatrudniła 607 osób i oferowała 108 etatów,
  • izby administracji skarbowej przyjęły 425 osób i miały 444 etatów,
  • urzędy wojewódzkie zatrudniły 83 osoby i dysponowały 80 etatami.

Inne instytucje zajmujące się funduszami europejskimi zatrudniły 4242 osoby i dysponowały 2948 etatami.

Średnie wynagrodzenie urzędników według instytucji

Wysokość średniego wynagrodzenia w systemie realizacji UP 2021-2027 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. wyniosła 10094 zł brutto. Natomiast w przypadku wyłączenia zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wdrażaniu funduszy europejskich wynosiło 9104 zł brutto.

Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w badanym okresie otrzymywali pracownicy wojewódzkich urzędów pracy – 8324 zł oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – 8510 zł. Stosunkowo najlepiej opłacani urzędnicy są zatrudnieni w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach – średnio 14653 zł.

Po wyłączeniu kadry kierowniczej sytuacja przedstawia się podobnie. Również w tym przypadku najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy ministerstw – 13049 zł, a najmniejsze Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – 7391 zł oraz wojewódzkich urzędów pracy – 7468 zł.

Biorąc pod uwagę średnią wynagrodzeń w instytucji z kadrą kierowniczą najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy instytucji zarządzających programami krajowymi - 14888 zł. Bez uwzględnienia kadry kierowniczej zarobki wynosiły tam 13220 zł.

Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w instytucjach pośredniczących regionalnym programom (8394 zł – z kadrą kierowniczą i 7689 zł bez kadry kierowniczej) oraz w instytucjach zarządzających regionalnymi programami (9013 zł – z kadrą kierowniczą i 8277 zł bez kadry kierowniczej).

Zarobki pracowników według typów programów

Spośród typów programów (krajowe programy, regionalne programy i Interreg) najlepiej wynagradzani byli pracownicy zaangażowani w realizację krajowych programów – ich średnia wysokość wynagrodzenia wyniosła 12376 zł dla wszystkich osób wraz z kadrą kierowniczą oraz 10822 zł, gdy nie weźmiemy pod uwagę zarobków kadry kierowniczej.

Najniższe średnie wynagrodzenia charakteryzowały regionalne programy. Było to 8924 zł w przypadku zarobków wszystkich osób zaangażowanych w ich realizację i 8185 zł, gdy nie uwzględnimy zarobków osób na stanowiskach kierowniczych.

Źródło: PAP
