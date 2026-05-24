Rekordowy rok dla lotnisk. Nie wszystkie porty mają jednak powody do radości

Polskie lotniska zanotowały rekordowy 2025 rok – obsłużyły łącznie ponad 66 mln pasażerów, o blisko 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć większość portów rosła w szybkim tempie, wyraźne spadki odnotowały m.in. Modlin i Radom. Liderem rynku pozostało Lotnisko Chopina, a największy udział w przewozach ponownie miały tanie linie lotnicze.

Z tych lotnisk latało najmniej pasażerów

Zgodnie z danymi ULC, w 2025 r. na czterech z 15 lotnisk odnotowano spadek ruchu rok do roku. W podwarszawskim Modlinie obsłużono o 35,3 proc. pasażerów (w ruchu rejsowym i czarterowym) mniej niż w 2024 r. i o 48,7 proc. mniej niż w 2023 r. W Radomiu liczba pasażerów spadła o 15,3 proc., a względem 2023 roku było to o 9 proc. mniej. Kolejnymi portami, które obsłużyły mniej osób rdr, był Szczecin-Goleniów, gdzie liczba ta spadła o 5,8 proc. (spadek o 5,5 proc. względem 2023 r.) oraz Zielona Góra-Babimost o 2,7 proc. mniej, choć w stosunku do 2023 r. nastąpił wzrost o prawie 50 proc.

Modlin odprawił w 2025 r. ok. 1 mln 744 tys. pasażerów, podczas gdy w 2024 r. było to prawie 2 mln 698 tys., a w 2023 r. - niespełna 3 mln 400 tys. W Radomiu obsłużono w ub.r. 95 tys. osób (113 tys. w 2024 r. i prawie 105 tys. w 2023 r.). W Szczecinie było to odpowiednio 451 tys., 479 tys. i 477 tys. osób. Port lotniczy w Zielonej Górze odprawił rok temu ponad 80 tys. osób, a w 2024 r. - ok. 82 tys. Mniej pasażerów skorzystało z tego lotniska w 2023 r. - niespełna 54 tys. osób.

Te lotniska odnotowały największe wzrosty

Największe wzrosty procentowe w ub.r. odnotowały porty lotnicze Olsztyn-Mazury, Bydgoszcz i Kraków-Balice o odpowiednio: 26,8 proc., 20,4 proc. oraz 19,6 proc. rok do roku.

ULC zwrócił uwagę, że najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych w całym 2025 r. odnotowano na Lotnisku Chopina w Warszawie. „Wysokie wzrosty w tych okresach odnotowały także porty lotnicze Kraków-Balice oraz Katowice w Pyrzowicach” - dodano.

Urząd zauważył też, że w czwartym kwartale 2025 r. spadki względem poprzedniego roku wystąpiły w przypadku lotnisk: Wrocław-Strachowice, Szczecin-Goleniów i Zielona Góra-Babimost. To pierwsze - jak zaznaczono - było zamknięte od 26 października do 4 grudnia ub.r. z powodu remontu pasa startowego.

Najwięcej pasażerów w całym 2025 r. odprawiono na stołecznym Lotnisku Chopina - ok. 24 mln 82 tys., podczas gdy rok wcześniej było to niespełna 21 mln 262 tys., a dwa lata wcześniej ponad 18 mln 472 tys. osób. Oznacza to wzrost odpowiednio o 13,3 i 30,4 proc.

ULC przekazał też, że w 2025 r. w ruchu regularnym przewieziono na Lotnisku Chopina o 2,4 mln pasażerów więcej niż w 2024 r. W przypadku ruchu czarterowego wzrost ten wyniósł 391,2 tys. osób. Przewoźnicy sieciowi w stołecznym porcie przewieźli ponad 1,3 mln pasażerów więcej rdr, a niskokosztowi - o 1,3 mln pasażerów więcej. W przypadku przewoźników czarterowych był to wzrost o 140,9 tys. osób rdr. Najwięcej pasażerów na warszawskim lotnisku w 2025 r. przewiózł PLL LOT, potem był Wizz Air i Enter Air.

Na drugim miejscu w liczbie przewiezionych pasażerów w 2025 r. był port Kraków-Balice, który obsłużył ok. 13 mln 240 tys. osób (11 mln 72 tys. w 2024 r. i 9 mln 399 tys. w 2023 r.). Ubiegły rok zakończył się tym samym wzrostem o 19,6 proc. rok do roku i 40,9 proc. względem 2023 r.

Trzecie miejsce zajęło lotnisko w Gdańsku im. Lecha Wałęsy. W 2025 r. miało 7 mln 379 tys. podróżnych, w 2024 r. było to - 6 mln 699 tys., a w 2023 r. - 5 mln 896 tys. (wzrost o odpowiednio: 10,2 proc. oraz 25,2 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Katowice-Pyrzowice (7 mln 288 tys. pasażerów; wzrost o 14,5 proc. rdr), Wrocław-Strachowice (4 mln 901 tys.; wzrost o 9,7 proc. rdr), Poznań-Ławica (4 mln 138 tys.; wzrost o 15 proc.), Warszawa-Modlin (1 mln 744 tys.; spadek o 35,3 proc.), Rzeszów-Jasionka (1 mln 225 tys.; wzrost o 14,2 proc.), Łódź (489 tys.; wzrost o 13,5 proc.), Lublin (469 tys.; wzrost o 10,5 proc.). Listę zamykają: Szczecin-Goleniów (451 tys.; spadek o 5,8 proc.), Bydgoszcz (433 tys.; wzrost o 20,4 proc.), Warszawa-Radom (95 tys.; spadek o 15,3 proc.), Olsztyn-Mazury (87 tys.; wzrost o 26,8 proc.) i Zielona Góra-Babimost (80 tys.; spadek o 2,7 proc.).

Lowcosty najpopularniejsze

Jak wynika również z danych ULC, w 2025 r. najwięcej pasażerów z i do polskich lotnisk w ruchu regularnym przewiózł Ryanair - prawie 18 mln 334 tys. osób. Oznacza to, że irlandzka niskokosztowa linia lotnicza miała 35,17 proc. udziału w polskim rynku. Na drugim miejscu był węgierski Wizz Air - ponad 13 mln 890 tys. osób i 26,65 proc. udziału, a trzeci PLL LOT - ok. 8 mln 741 tys. (16,77 proc. udziału). Kolejne linie lotnicze przewiozły znacznie mniejszą liczbę podróżnych. Czwarta Lufthansa - 2 mln 50 tys. (jej udział wyniósł 3,93 proc.), a piąty Enter Air - 1 mln 183 tys. (gdzie udział to 2,27 proc.).

„W 2025 roku przewoźnicy niskokosztowi mieli nadal największy udział w ruchu międzynarodowym wg. liczby pasażerów. Przewoźnicy ci odnotowali wzrost tej liczby w całym roku o 13,4 proc. (15,8 proc. w czwartym kwartale). Przewoźnicy sieciowi odnotowali wzrost o 10,2 proc. w całym roku i 9,4 proc. w kwartale, a czarterowi o 13,5 proc. w 2025 roku i 13,4 proc. w czwartym kwartale” - poinformował Urząd.

W 2025 r. największy udział w ruchu międzynarodowym mieli przewoźnicy niskokosztowi - 56,4 proc.; linie sieciowe miały 29,16 proc., a czarterowi - 14,44 proc.

Z danych ULC wynika ponadto, że w 2025 r. polskie lotniska obsłużyły 66,1 mln pasażerów, czyli o 11,7 proc. więcej niż w 2024 r. i o 26,6 proc. więcej niż w 2023 r. W ub.r. zwiększyła się też liczba operacji pasażerskich - o 9 proc. wobec 2024 r., a także średnia liczba pasażerów przypadających na rejs - z 140 do 143 rok do roku.