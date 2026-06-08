Gdzie wyrzucić słoik po kremie i inne kosmetyki, np. lakier do paznokci, dezodorant? Pomyłka może być kosztowna
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Gdzie należy wyrzucić słoik po kremie i inne kosmetyki, takie jak lakier do paznokci, dezodorant czy tusz do rzęs? Pomyłka może być kosztowna - znane są przypadki nawet czterokrotnego podniesienia opłat za wywóz śmieci.
- Gdzie wyrzucić słoik po kremie?
- Gdzie wyrzucić szklany słoik po kremie do twarzy?
- Gdzie wyrzucić lakier do paznokci?
Gdzie wyrzucić słoik po kremie?
Pomyłka w segregacji odpadów może skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Znane są przypadki podniesienia opłat dwukrotnie, a nawet czterokrotnie. Warto więc w razie wątpliwości sprawdzić odpowiednie przeznaczenie konkretnych odpadów.
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Słoiki na kremy do twarzy często wykonane są w całości z plastiku. W środku znajduje się dodatkowe wieczko - również plastikowe. Pokrywka czasami imituje drewno, ale zazwyczaj to także tworzywo sztuczne. Takie słoiki w całości wyrzucamy do żółtego worka na śmieci - metal i tworzywa sztuczne. Taki słoik powinien być opróżniony. W przeciwnym razie odpowiednim przeznaczeniem będzie czarny pojemnik na odpady zmieszane.
Gdzie wyrzucić szklany słoik po kremie do twarzy?
Drugą często spotykaną opcją jest słoik szklany. O ile sam słoi wykonany jest ze szkła, o tym pokrywka w zdecydowanej większości przypadków pozostaje plastikowa. Koniecznie należy więc rozdzielić te dwie części przed wyrzuceniem. Sam słoik (bez zawartości) trafia do zielonego pojemnika na szkło, a reszta (pokrywka, wieczko zabezpieczające) - do żółtego śmietnika.
Gdzie wyrzucić lakier do paznokci?
Lakiery do paznokci kupuje się w szklanych pojemnikach z pędzelkiem. Gdzie wyrzucić tego typu odpad, który posiada resztki lakieru? Nie nadaje się do recyklingu - nie trafi do szkła, nawet po odkręceniu pędzelka. Najbardziej odpowiednim miejscem jest PSZOK. Natomiast dopuszcza się wyrzucenie pojedynczych sztuk do odpadów zmieszanych - czarny worek na śmieci.
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Gdzie wyrzucić słoiczek po kremie pod oczy?
Przy słoiczku po kremie pod oczy obowiązuje ta sama zasada - plastikowy słoik trafia do żółtego pojemnika, szklany do zielonego. Natomiast zawsze nakrętkę i folię zabezpieczającą (wieczko) wyrzucamy zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane - zwykle do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
Gdzie wyrzucić stłuczony słoik?
Potłuczone szkło opakowaniowe, takie jak słoiki ,trafia do zielonego pojemnika na szkło.
Gdzie wyrzucić dezodorant w kulce?
Jeśli dezodorant w kulce się w całości wykonany z plastiku, wyrzucamy go do żółtego pojemnika na odpady. Jeśli sama butelka jest szklana, najlepiej rozebrać go na części i butelkę wrzucić do zielonego pojemnika na szkło, a resztę (kulkę i zakrętkę) do plastiku.
Gdzie wyrzucić opakowanie po lakierze do włosów i dezodorancie w sprayu?
Puste opakowanie po lakierze do włosów i dezodorancie w sprayu można wyrzucić do żółtego pojemnika na plastik i metale. Natomiast pełne lub częściowe wykorzystane najlepiej oddać do PSZOK i MPSZOK.
Gdzie wyrzucić zużyty tusz do rzęs?
Co do zasady opakowanie po tuszu do rzęs wyrzucamy do odpadów zmieszanych - czarny worek. Jeśli jednak na opakowaniu widoczny jest trójkątny znak recyklingu, tusz można wrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
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