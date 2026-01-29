PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila wnioski do pracodawcy (godziny nadliczbowe i urlop)

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli Kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy – wskazała Państwowa Inspekcja Pracy. Od 27 stycznia za pomocą maila można m.in. zawnioskować w sprawach godzin nadliczbowych czy bezpłatnego urlopu.

Od 27 stycznia obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające m.in. ułatwienia w zakresie dokumentacji pracowniczej.

„Najważniejsza zmiana zawarta w noweli kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy. Dotychczasowy wymóg "formy pisemnej" lub "wniosku pisemnego" został rozszerzony na "postać papierową lub elektroniczną"” – podkreśliła PIP.

Formę elektroniczną będzie można stosować w przypadku: przekazania informacji o monitoringu; przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową; sporządzenia rozkładu czasu pracy pracownika; braku obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy; informowania przez pracodawcę właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Ważne Elektronicznie będzie można też złożyć dokumenty w przypadku: występowania przez pracownika z wnioskiem o zastosowanie do niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, systemu pracy weekendowej oraz ruchomego czasu pracy; występowania przez pracownika z wnioskiem o odpracowanie zwolnienia od pracy udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych; występowania przez pracownika z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od pracy za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych; występowania przez pracownika z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego; wyrażenia zgody przez pracownika na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy; potwierdzenia przez pracownika zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

„Pojęcie "postaci elektronicznej" należy rozumieć szeroko, jako umożliwiające dokonanie czynności również z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym także z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) – o ile możliwa jest identyfikacja osoby składającej oświadczenie/wniosek” – wskazała PIP.

Jak przypomniała PIP, nowelizacja Kodeksu pracy doprecyzowuje również termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

„Pracodawca dokonuje jego wypłaty w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym zgodnie z art. 85 Kodeku pracy (art. 171 § 4 k.p.). Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady – jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia ustalony zgodnie z art. 85 k.p. przypada przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłaty ekwiwalentu dokonuje się w terminie 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy” – wyjaśniła PIP.

W przypadku, gdy ustalona data wypłaty ekwiwalentu jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent powinien zostać wypłacony w dniu poprzedzającym określony termin.

Ustawa z 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wprowadziła nowe brzmienie niektórych przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ważne „W dotychczasowym brzmieniu przepisy te przewidywały, że w sytuacji braku zakładowej organizacji związkowej uzgodnienia wymagane przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca prowadzi z jednym pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Nowelizacja wprowadza konieczność uzgodnień z co najmniej dwoma pracownikami” – wskazała PIP

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Natomiast w art. 8 ust. 2 dodano przepis mówiący o tym, że u pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin powinien zostać uzgodniony z pracownikami, o których mowa w art. 4 ust. 3.