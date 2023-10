P. Czarnek zapowiedział zmiany w pensum nauczycieli. To "miękkie" godziny pracy. I mniej korepetycji. I 20 % podwyżki. Złożył życzenia na Dzień Nauczyciela

Dziękujemy państwu za misję, którą wykonujecie. Ta misja będzie wspierana na jeszcze większą skalę. Niech dowodem na to będzie rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej na 2024 r. – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwracając się do nauczycieli.

Minister edukacji i nauki w piątek, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, bierze udział w uroczystości na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas której nauczycielom zasłużonym dla polskiej oświaty wręcza odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a także tytuły honorowe profesora oświaty.

Minister P. Czarnek zapowiedział zmiany w pensum nauczycieli przy okazji obchodów 250 powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Miękkie godziny w pensum nauczyciela

"Będziemy również próbować zmieniać pracę nauczycieli, tak by z tej rzeczywiście zbyt rozbudowanej siatki godzin, zwłaszcza w klasach starszych szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, zdjąć od dwóch do pięciu godzin, tych które dzisiaj mamy w siatce godzin, po to, żeby przeznaczyć je na kółka zainteresowań wchodzące w skład pensum, godziny wspomagające uczniów wchodzące w skład pensum, na godziny na relaks, na wycieczki, na spotkania rówieśnicze, na budowę wspólnoty, wchodzące w skład pensum. Powtarzam: wchodzące w skład pensum, żebyście państwo nie myśleli, że to spowoduje zmniejszenie liczby godzin dla nauczycieli" - powiedział Czarnek.

Nawiązał w ten sposób do wcześniejszej wypowiedzi:

"Nasi eksperci rozpoczęli intensywnie prace nad tym, ażeby odchudzić podstawy programowe, które doprowadzą do zmniejszenia ilości godzin w siatce godzin" – powiedział Czarnek dodając, że zmiany nie zostaną wprowadzone kosztem pracy nauczycieli. "Godziny te sztywne +zakuwania+ - jak to mówią uczniowie - zamienimy na godziny miękkie, które będą wchodziły w skład pensum, nie stracicie państwo zatem godzin" – powiedział, zwracając się do nauczycieli.

Natomiast uczniowie - wyjaśnił szef MEiN – nie będą mieli w siatce godzin od dwóch do pięciu godzin tygodniowo. "Co będzie można przeznaczyć na kółka zainteresowań, zajęcia wspomagające, budujące relacje rówieśnicze, ale także - jeśli uczeń zdecyduje – na obecność w klubach sportowych poza terenem szkoły, na inne zajęcia, na które dziś brakuje czasu, zwłaszcza tym starszym rocznikom" – stwierdził. Jak dodał, zmiany będą dotyczyć zwłaszcza uczniów klasach VII, VIII i szkół ponadpodstawowych.

Minister zapowiedział także kilka dni temu wzmocnienie ochrony prawnej zawodu nauczyciela. "Będziemy wzmacniać status zawodowy nauczyciela, również jeśli chodzi o przepisy prawa, które będą chronić nauczyciela przed niektórymi zachowaniami niektórych, którzy chcieliby stawiać nauczyciela pod ścianą i pociągać wyłącznie do odpowiedzialności za to, że postawił jedynkę, uwagę albo wymaga więcej na egzaminie czy klasówce" – powiedział Czarnek.

"Miękkie" godziny spowodują mniejsze zapotrzebowanie na korepetycje

Według niego spowoduje to także, to że uczniowie nie będą musieli korzystać z płatnych korepetycji, lecz by ze swoim nauczycielami wykonywać, to co wykonują na korepetycjach oraz będą mieli czas m.in. na to by chodzić na zajęcia sportowe, czy wyjeżdżać na zgrupowania sportowe.

Podwyżki o 20%

"Dziękujemy państwu za to o czym mówił tak pięknie pan premier Mateusz Morawiecki, za misję, którą wykonujecie. Ze swej strony chcemy zapewnić o tym, że ta misja będzie wspierana na jeszcze większą skalę. Niech dowodem na to będzie radykalne i rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej na rok przyszły o 12 mld 170 mln zł, minimum 12 mld 170 zł" - podkreślił szef MEiN. "Ja myślę, że ta subwencja będzie zwiększona jeszcze bardziej" - dodał.

Wyjaśnił, że "są to środki finansowe, z których bezpośrednio będziemy czerpać na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli". "Te podwyżki będą co najmniej 20-procentowe dla tych wchodzących do zawodu, początkujących i kilkunastoprocentowe, być może również 20-procentowe dla najlepiej zarabiających, dla tych, którzy są w zawodzie już dłuższy czas" - poinformował.

W swoim wystąpieniu zwracając się do zgromadzonych na uroczystości szef MEiN przypomniał, że w tym roku przypada 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

"Z perspektywy czasu możemy powiedzieć szanowni państwo, że gdyby Komisja Edukacji Narodowej powstała 20 lat wcześniej, 30 lat wcześniej, nie było by zaborów. Bo by byłaby szansa wtedy upowszechnić edukację, wiedze i mądrość wśród Polaków, młodych elit Polaków, do tego stopnia, że nie poddaliby się tak łatwo temu, co dziś również nazywamy niekiedy - kondominium niemiecko-rosyjskiego na ziemiach polskich. W istocie wiek XVIII, zwłaszcza jego druga połowa to Polska niezwykle słabnąca pod wpływem interesów germańskich i imperium rosyjskiego. Polska gasnąca dlatego, że nie było tej świadomości, tej wiedzy i edukacji na takim poziomie jaki wprowadzała Komisja Edukacji Narodowej" - powiedział Czarnek.

Wskazał, że Komisja Edukacji Narodowej miała szczęście działać w niepodległej ojczyźnie tylko 22 lata. "Ale (...) już ta działalność 20-letnia spowodowała, że walnie przyczyniła się do tego, że polskość pomimo germanizacji i rusyfikacji utrzymała się przez kolejne 123 lata w domach Polaków i mogła na nowo rozkwitać od 1918 r., i rozkwita także dzisiaj. Możemy powiedzieć śmiało, że (...) państwa tu obecność dzisiaj i fakt, że mamy w Polsce ponad 700 tys. nauczycieli to jest pośrednio zasługa naszych mężów stanu sprzed 250 lat i utworzenia Komisji Edukacji Narodowej" - mówił minister.

"Dziękujemy państwu za to o czym mówił tak pięknie pan premier Mateusz Morawiecki, za misję, którą wykonujecie. Ze swej strony chcemy zapewnić o tym, że ta misja będzie wspierana na jeszcze większą skalę. Niech dowodem na to będzie radykalne i rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej na rok przyszły o 12 mld 170 mln zł, minimum 12 mld 170 zł" - podkreślił szef MEiN. "Ja myślę, że ta subwencja będzie zwiększona jeszcze bardziej" - dodał.

Wyjaśnił, że "są to środki finansowe, z których bezpośrednio będziemy czerpać na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli". "Te podwyżki będą co najmniej 20-procentowe dla tych wchodzących do zawodu, początkujących i kilkunastoprocentowe, być może również 20-procentowe dla najlepiej zarabiających, dla tych, którzy są w zawodzie już dłuższy czas" - poinformował.

"Chcemy kontynuować nasze wielkie nakłady inwestycyjne w oświacie. Do tej pory zainwestowaliśmy, łącznie z programami ministerstwa sportu, około 15 mld zł na unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej" - podał minister. Dodał, że w czwartek miał zaszczyt otworzyć cztery sale gimnastyczne w czterech małych szkołach. "To się nie zdarzało, a zdarza się, i to zdarza się w całej Polsce, bo nakłady na inwestycje w oświacie są rekordowe" - podkreślił. "I one będą kontynuowane" - zapewnił.

"Będziemy również próbować zmieniać pracę nauczycieli, tak by z tej rzeczywiście zbyt rozbudowanej siatki godzin, zwłaszcza w klasach starszych szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, zdjąć od dwóch do pięciu godzin, tych które dzisiaj mamy w siatce godzin, po to, żeby przeznaczyć je na kółka zainteresowań wchodzące w skład pensum, godziny wspomagające uczniów wchodzące w skład pensum, na godziny na relaks, na wycieczki, na spotkania rówieśnicze, na budowę wspólnoty, wchodzące w skład pensum. Powtarzam: wchodzące w skład pensum, żebyście państwo nie myśleli, że to spowoduje zmniejszenie liczby godzin dla nauczycieli" - powiedział Czarnek.

Według niego spowoduje to także, to że uczniowie nie będą musieli korzystać z płatnych korepetycji, lecz by ze swoim nauczycielami wykonywać, to co wykonują na korepetycjach oraz będą mieli czas m.in. na to by chodzić na zajęcia sportowe, czy wyjeżdżać na zgrupowania sportowe.

Mówił też o Laboratoriach Przyszłości w szkołach ponadpodstawowych, branżowych centrach umiejętności, laptopach dla uczniów IV klas szkół podstawowych i bonach dla nauczycieli na zakup laptopów. "Wszyscy nauczyciele bez wyjątku otrzymają bon na laptop jeszcze w tym roku kalendarzowym i w tym roku szkolnym" - zapewnił.

"Bardzo państwu dziękuje za ciężką pracę i wspaniale wykonywaną misję i życzę dalszych sukcesów, bo państwa sukcesy, również te osobiste, to są sukcesy całej Polski" - podkreślił minister.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.(PAP)