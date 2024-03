Natomiast Formuła 2015 odnosi się do:

1. uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum

2. absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj.

• 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022

• szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego

• 4-letniego technikum z lat 2006–2023

• branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023

• liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

• uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

3. osób, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych

4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości

5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.