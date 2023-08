Nauczyciele rozczarowani. Świadczenie urlopowe 1704,87 zł. To nie jest podwyżka o 200 zł. Dlaczego tak mało?

Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - 1704,87 zł. To podwyżka w stosunku do 2023 r. o 41,9 zł.

Nauczyciele liczyli na 200-300 zł.

Jak obliczyć podwyżkę świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2023 r.?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy naliczane proporcjonalnie do okresu naliczania odpisu podstawowego wynosi:

- od września 2022 r. do czerwca 2023 r. - 1 385,81 zł

- od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r. - 319,06 zł.

Wątpliwości o świadczeniu urlopowym 2023

Nauczyciele powinni otrzymać świadczenie urlopowe w wysokości przysługującej według nowej, zwiększonej kwoty. Jeśli to konieczne, powinno być wypłacone wyrównanie - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki. O wytyczne wystąpił Związek Powiatów Polskich.

Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Dyrektor szkoły ma obowiązek wypłaty tego świadczenia do końca sierpnia każdego roku.



Wątpliwości pojawiły się w związku z nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej, która zwiększyła kwotę odpisu podstawowego od dnia 1 lipca 2023 roku. Chodzi o art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.



„W przepisach brakuje przesądzenia, w jaki sposób wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli w roku 2023, biorąc pod uwagę, że będą obowiązywały dwie wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS” – zauważył Związek Powiatów Polskich.



Prezes ZPP, Andrzej Płonka poprosił więc resort edukacji o odniesienie się do powyższego zagadnienia.

„Mając na względzie, że w roku 2023 obowiązują dwie kwoty odpisu podstawowego, świadczenie urlopowe dla nauczycieli powinno być naliczane proporcjonalnie do odpisu podstawowego naliczonego zgodnie z art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych” – wskazał w odpowiedzi wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.



A zatem nauczyciel powinien otrzymać świadczenie w wysokości przysługującej według nowej, zwiększonej kwoty.



„W przypadku dokonania wypłaty świadczenia urlopowego przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, nauczycielom powinno zostać wypłacone wyrównanie” – wyjaśnia wiceminister Piontkowski w piśmie do ZPP.

Wyjaśnienia MEiN o świadczeniu urlopowym

Jak przypomina MEiN, podobne rozwiązanie zastosowane było w roku 2019, w którym również w ciągu roku kalendarzowego została podniesiona wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.