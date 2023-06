Ile wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2023 r.?

W 2023 r. nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości 1.662,97 zł. Jednak w przypadku szczególnych warunków pracy kwota wzrasta do 2.217,29 zł.

To dodatkowe świadczenie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela wypłacane co roku do 31 sierpnia. Taki jest ostateczny termin ustawowy wypłaty.

W praktyce wypłacane jest w czerwcu przed wakacjami.

Kto może otrzymać świadczenie urlopowe dla nauczycieli?

Świadczenia urlopowe przysługują nauczycielom. Nie mają do nich prawa pracownicy niepedagogiczni szkoły. Nie otrzyma np. świadczenia dyrektor szkoły nie pełniący funkcji nauczyciela.

Nie mają też do niego prawa osoby prowadzące zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego. Przepis ten stanowi m.in., że w uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Ważne! Odpowiednik świadczeń urlopowych dla pracowników szkół nie będących nauczycielami jest dopuszczalny w szkołach innych niż publiczne.

Jak obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli?

Przykład

Nauczyciel pracował w pełnym wymiarze godzin przez 9 miesięcy w roku szkolnym 2022/2023. Ma prawo do świadczenia urlopowego za 9 miesięcy w wysokości 1247,23 zł.

Wynika to z proporcji:

1662,97 zł x 9/12 =1247,23 zł

Jeżeli nauczyciel był zatrudniony przez część roku szkolnego w niepełnym wymiarze czasu pracy wykorzystujemy wzór:

(1662,97 zł : 12 miesięcy) x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu.

Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli zależne jest od dochodu nauczyciela?

Nie, prawo do świadczenia urlopowego nie jest zależne od sytuacji dochodowej nauczyciela w 2023 r. Nie jest to świadczenie dla nauczycieli o najniższych dochodach.

Świadczenie urlopowe a urlopy

Świadczenie urlopowe otrzyma nauczyciel przebywający na urlopie:

rodzicielskim,

wychowawczym,

dla poratowania zdrowia.

Dotyczy to także okresu choroby.

Wynika to z tego, że nauczyciele pozostają w ww. sytuacjach w stosunku pracy. Inaczej jest jednak w przypadku urlopu bezpłatnego. Prawo nie przewiduje świadczenia urlopowego dla nauczyciela korzystającego przez cały rok szkolny z takiego urlopu.

Jaka jest podstawa prawna wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Na podstawie art. 53 Karty nauczyciela z odpisu na ZFŚS, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.