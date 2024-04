Minister edukacji: Będą kolejne zmiany w szkołach - edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie

1 września 2025 r. w szkołach pojawi się nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna zastąpi wychowane do życia w rodzinie – poinformowała Barbara Nowacka, minister edukacji. Uczniowie będą się uczyć m.in. o ochronie zdrowia psychicznego, odżywianiu i edukacji seksualnej.

Edukacja zdrowotna - nowy przedmiot w szkole

Minister edukacji Barbara Nowacka powołała międzyresortowy zespół, który przygotuje założenia i podstawy programowe do nowego przedmiotu. Będzie to edukacja zdrowotna, która zastąpi dotychczasowy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie.

Szefowa resortu edukacji podczas wspólnej konferencji prasowej z minister zdrowia Izabelą Leszczyną oraz ministrem sportu i turystki Sławomirem Nitrasem zapewniła, że nowy przedmiot będzie "przedmiotem holistycznym". - Znacznie szerszym, ponieważ chcielibyśmy, by do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki, podejść szczególnie poważnie - wskazała Nowacka. Dodała też, że jeśli nie zacznie się tej edukacji już w szkole, to potem będziemy oglądali społeczeństwo coraz bardziej nieświadome jak zapobiegać chorobom, jak przeciwdziałać skutkom, chociażby braku ruchu, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

W jakich klasach będzie nowy przedmiot

Edukacja zdrowotna w szkołach pojawi się 1 września 2025 r. Minister Nowacka stwierdziła, że edukacja zdrowotna będzie zawierać komponenty zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego i odżywiania, profilaktykę, problemy uzależnień, jak również kwestie dotyczące edukacji seksualnej i wiedzy o człowieku.

Nowy przedmiot - edukacja zdrowotna - będzie realizowany w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w klasach I-III szkół ponadpodstawowych. Nowacka poinformowała, że za stworzenie programu będzie odpowiadać międzyresortowy zespół, który ma wypracować podstawowe założenia do końca czerwca.

Koniec z otyłymi dziećmi

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że szkoła musi uczyć dzieci, jak zadbać o własne zdrowie. Dodała też, że edukacja zdrowotna zaprocentuje w dorosłym życiu uczniów. Ponieważ społeczeństwo będzie zdrowsze, to NFZ więcej środków będzie mógł przeznaczyć na profilaktykę, a nie na leczenie.

Z kolei minister sportu Sławomir Nitras przypomniał o realizowanych już programach aktywizujących i edukujących dzieci i młodzież, m.in. "Sportowe talenty" i "Aktywna szkoła". Jego zdaniem edukacja zdrowotna to kolejny element współpracy resortów, która ma skończyć z "zestresowanymi, otyłymi dziećmi".