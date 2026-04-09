Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty

Olsztyn na zimowe utrzymanie chodników i jezdni przeznaczył ponad 8 mln zł, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej zimy. Na ulice i chodniki wysypano 4 tys. ton soli, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie - poinformował Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Odśnieżanie znacznie droższe niż w poprzednich latach

Jak poinformował PAP rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu (ZDZIT) w Olsztynie Michał Koronowski, od listopada 2025 roku do końca stycznia tego roku na utrzymanie chodników i jezdni na odśnieżanie i usuwanie lodu wydano łącznie 8 mln 14 tys. zł. Dla porównania w tym samym czasie w ub. roku wszelkie działania związane z akcją zima kosztowało miasto 2,3 mln zł.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ma w utrzymaniu 431 km dróg, z czego 80 km to drogi wewnętrzne. Odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników i jezdni prowadzą na zlecenie miasta firmy zewnętrzne wyłonione w postępowaniach przetargowych.

Zużyto 4 tys. ton soli

Podczas tegorocznej zimy od listopada ub. roku do końca lutego zużyto: ponad 4 tys. ton soli, ponad 2 tys. ton mieszanki piasku z solą oraz 30 ton piasku.

Jak przekazał PAP Koronowski, największym wyzwaniem podczas akcji zima w Olsztynie były opady śniegu, które trwały nieprzerwanie od 30 grudnia do 5 stycznia. Spadło wówczas w mieście 45cm śniegu. Urzędnik zauważył, że wykonawcy prac nie byli przygotowani w tym czasie na odśnieżanie non stop na tak dużą skalę. Śnieg zalegał wówczas szczególnie na chodnikach, choć w czasie największych opadów pracownicy odśnieżali je trzykrotnie w ciągu doby - wyjaśnił. Śnieg wywożono wywrotkami do lasu miejskiego, do wyznaczonych do tego miejsc.

Przez cały sezon zimowy 2024/2025 w Olsztynie zużyto 2 tys. ton soli, prawie 750 ton mieszanki piasku z solą oraz 50 ton samego piasku. Łącznie daje to prawie 3 tys. ton piasku i soli. W porównania do sezonu zimowego 2023/2024 zużyto ponad 2 tys. ton mniej materiałów.