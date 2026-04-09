REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty

Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 kwietnia 2026, 13:54
oprac. Kamil Nowak
Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty
Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Olsztyn na zimowe utrzymanie chodników i jezdni przeznaczył ponad 8 mln zł, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej zimy. Na ulice i chodniki wysypano 4 tys. ton soli, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie - poinformował Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Odśnieżanie znacznie droższe niż w poprzednich latach

Jak poinformował PAP rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu (ZDZIT) w Olsztynie Michał Koronowski, od listopada 2025 roku do końca stycznia tego roku na utrzymanie chodników i jezdni na odśnieżanie i usuwanie lodu wydano łącznie 8 mln 14 tys. zł. Dla porównania w tym samym czasie w ub. roku wszelkie działania związane z akcją zima kosztowało miasto 2,3 mln zł.

REKLAMA

REKLAMA

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ma w utrzymaniu 431 km dróg, z czego 80 km to drogi wewnętrzne. Odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników i jezdni prowadzą na zlecenie miasta firmy zewnętrzne wyłonione w postępowaniach przetargowych.

Zużyto 4 tys. ton soli

Podczas tegorocznej zimy od listopada ub. roku do końca lutego zużyto: ponad 4 tys. ton soli, ponad 2 tys. ton mieszanki piasku z solą oraz 30 ton piasku.

Jak przekazał PAP Koronowski, największym wyzwaniem podczas akcji zima w Olsztynie były opady śniegu, które trwały nieprzerwanie od 30 grudnia do 5 stycznia. Spadło wówczas w mieście 45cm śniegu. Urzędnik zauważył, że wykonawcy prac nie byli przygotowani w tym czasie na odśnieżanie non stop na tak dużą skalę. Śnieg zalegał wówczas szczególnie na chodnikach, choć w czasie największych opadów pracownicy odśnieżali je trzykrotnie w ciągu doby - wyjaśnił. Śnieg wywożono wywrotkami do lasu miejskiego, do wyznaczonych do tego miejsc.

REKLAMA

Przez cały sezon zimowy 2024/2025 w Olsztynie zużyto 2 tys. ton soli, prawie 750 ton mieszanki piasku z solą oraz 50 ton samego piasku. Łącznie daje to prawie 3 tys. ton piasku i soli. W porównania do sezonu zimowego 2023/2024 zużyto ponad 2 tys. ton mniej materiałów.

Powiązane
Ustawa o związku metropolitalnym. To "historyczny moment" dla Pomorza
Sprawozdawczość budżetowa w kwietniu. Najważniejsze terminy
Mieszkanie bez wkładu własnego. Realna pomoc czy fikcja w miastach?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Kłopoty na S19? Mostostal zrywa kontrakt i wnosi pozew przeciwko GDDKiA
09 kwi 2026

Zgodnie z umową prace powinny finiszować za kilka miesięcy. Tymczasem zaawansowanie rzeczowe jest szacowane na 5 proc. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Kosztowna akcja zima w Olsztynie. Miasto podało kwoty
09 kwi 2026

Olsztyn na zimowe utrzymanie chodników i jezdni przeznaczył ponad 8 mln zł, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej zimy. Na ulice i chodniki wysypano 4 tys. ton soli, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie - poinformował Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Ustawa o związku metropolitalnym. To "historyczny moment" dla Pomorza
09 kwi 2026

Samorządowcy z Pomorza apelują o pilne uchwalenie ustawy o związku metropolitalnym, ponad podziałami politycznymi. Zaznaczają, że wprowadzenie tej regulacji przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców, szczególnie w zakresie transportu, dostępu do usług oraz rozwoju gospodarczego regionu.
Sprawozdawczość budżetowa w kwietniu. Najważniejsze terminy
09 kwi 2026

Do końca kwietnia jednostki samorządu terytorialnego muszą złożyć do regionalnych izb obrachunkowych kilkanaście sprawozdań finansowych. Przypominamy najbliższe terminy sprawozdawczości budżetowej.

REKLAMA

Mieszkanie bez wkładu własnego. Realna pomoc czy fikcja w miastach?
08 kwi 2026

Z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” mogą skorzystać nieliczni klienci; najwięcej nowych lokali mieszczących się w limitach jest w Poznaniu, a właściwie nie ma ich w Krakowie – wynika portalu Tabelaofert.pl dla „Rz”.
W 2050 r. Polaków w wieku 65+ będzie aż 30% społeczeństwa. Luka opiekuńcza w Polsce sprawi, że system nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych
07 kwi 2026

W Polsce mamy szybko starzejące się społeczeństwo. W 2050 r. osób w wieku 65+ będzie aż 30%. Ze względu na lukę opiekuńczą państwo nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych. Co zrobić, aby ograniczyć problem opieki długoterminowej?
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.

REKLAMA

Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze”. Kiedy pierwsze zmiany?
05 kwi 2026

Podczas konsultacji „Czystego Powietrza” zgłoszono ponad 1,3 tys. uwag, a pierwsze korekty programu będą najpóźniej od lipca – przekazał PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Pierwsze zmiany mają dotyczyć np. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotacje.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA