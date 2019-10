Zbliża się termin na złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Wniosek składany jest przez sołectwo. W jego imieniu, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przekazuje go sołtys.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji o wysokości przypadających danemu sołectwu środków, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Sporządzając wniosek, sołectwa, które zdecydowały się na realizację wspólnych przedsięwzięć, muszą pamiętać, że każde z nich odrębnie uchwala wniosek.

Po złożeniu wniosku, podlega on weryfikacji. Może on zostać odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydent miasta) w terminie 7 dni z powodu niespełnienia określonych ustawowo warunków. W takim wypadku zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Alternatywą jest podtrzymanie odrzuconego wniosku. W takiej sytuacji, to rada gminy rozpatrzy wniosek, a wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie związany rozstrzygnięciem rady gminy.

Ostatnim „sitem” przez jakie musi przejść złożony przez sołectwo wniosek jest uchwalanie przez radę gminy budżetu. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów dotyczących charakteru przedsięwzięcia powinien zostać odrzucony przez radę gminy.

