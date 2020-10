Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Jako podstawę prawną uchwały rada wskazała art. 15q ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedłużenie terminu płatności ma następować na wniosek przedsiębiorcy. Czy we wniosku tym rada gminy może zawrzeć pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń?

Odpowiedź: Nie. Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy. Dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru informacji i deklaracji, organ powinien przewidzieć w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań).





Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości bez oświadczenia o odpowiedzialności karnej

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.