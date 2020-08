Koronawirus skomplikował kwestię bonifikaty?

Część właścicieli nieruchomości mieszkaniowych zdążyła już nawet zapomnieć o kwestiach związanych z przekształceniem gruntów pod blokami i domami. Mowa o osobach, w przypadku których cała procedura zakończyła się bardzo szybko. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że do początku epidemii koronawirusa wielu Polaków nie otrzymało jeszcze informacji dotyczących samego przekształcenia lub udzielonej bonifikaty.

Wspomniany wirus niestety znacząco spowolnił postępowania związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Właśnie dlatego wśród właścicieli mieszkań oraz domów pojawiły się pytania dotyczące opłaty przekształceniowej za 2020 rok. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili odpowiedzieć na te pytania. Przy okazji warto również wyjaśnić sytuację osób, które wciąż czekają na informacje o wysokości podatku od nieruchomości za 2020 rok.

Termin opłaty przekształceniowej przesunięto na połowę 2020 r.

Z punktu widzenia właścicieli mieszkań i domów, szczególnie ważną kwestią jest termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2020 r. Wielu takich właścicieli nieruchomości wnioskowało już bowiem o bonifikatę i wcześniej wniosło całą opłatę dotyczącą 2019 r. Po wydaniu decyzji w sprawie bonifikaty, wszystkie dotychczasowe płatności powinny zostać odpowiednio rozliczone. Tym niemniej, część właścicieli lokali i domów nie chciałaby wpłacać na rzecz urzędu miasta lub gminy kolejnych środków, które i tak zostaną zwrócone po podjęciu pozytywnej decyzji o bonifikacie.

Rząd dostrzegł ten problem i dlatego na przełomie I kw. oraz II kw. 2020 r. uchwalono odpowiednie regulacje. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) informuje, że termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2020 r. został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. Odpowiednią korektę wprowadzono również w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716). Artykuł 20 ustęp 1a wspomnianej ustawy mówi, że: „Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”. Przepisy dają również ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prawo ponownego przesunięcia wspomnianego terminu (nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 r.).