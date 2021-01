Budowa dróg w 2021 roku - stan i przetargi

Kolejny rok budowy dróg w Polsce

Stan na dziś w Polsce to wybudowane i oddane do użytku 2557 km dróg ekspresowych i 1712 km autostrad. Według informacji podanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2020 roku oddano do ruchu łącznie 137,8 km dróg. Plan na 2021 rok zakłada otwarcie co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych.

Wśród nich ma znaleźć się wiele bardzo ważnych inwestycji np. tunel na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW), którego oddanie połączy obie części obwodnicy i poprawi warunki podróży osobom przejeżdżającym przez Warszawę na linii wschód - zachód.





Kolejną ważną inwestycją jest oddanie do ruchu trzech odcinków trasy na budowanej autostradzie A1 Tuszyn – Częstochowa. Docelowo mają tam być dostępne po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Planuje jest również oddanie odcinka innej, kluczowej dla województwa śląskiego inwestycji - niemal 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S1.

W grudniu 2020 roku GDDKiA podpisała także umowę na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa.

W przyszłym roku warunki jazdy mają zostać poprawione m.in. na planowanych do oddania odcinkach dróg ekspresowych S3, S7, S19 (Via Carpatia) czy S61 (Via Baltica), które nie tylko usprawnią transport w granicach Polski, ale stanowić będą również ważne części tras o znaczeniu międzynarodowym.

W 2021 r. planowane jest oddanie łącznie 39,6 km autostrad:

A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe (15,9 km),

A1 Kamieńsk - Radomsko (16,7 km),

A1 Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego (7 km).

Mapa inwestycji drogowych w Polsce

Mapa inwestycji drogowych w Polsce na 2021 rok została przygotowana przez GDDKiA. Pokazuje odcinki dróg planowane do oddania w 2021 roku. Są na niej zaznaczone odcinki istniejące, odcinki w realizacji, odcinki w przetargu, odcinki w przygotowaniu ujęte w limicie finansowym, odcinki w przygotowaniu spoza limitu finansowego, odcinki w przygotowaniu przeznaczone do realizacji w formule PPP oraz obwodnice (w realizacji, w przetargu, w przygotowaniu).

Drogi ekspresowe w budowie

W 2021 roku planowana jest budowa wielu dróg szybkiego ruchu i oddanie do użytku 308,2 km dróg ekspresowych na trasach:

S1 Pyrzowice - Podwarpie, III etap (9,7 km),

S2 Puławska - Warszawa Wilanów (4,6 km),

S3 Brzozowo - Miękowo (22,1 km),

S3 Miękowo - Rzęśnica (4 km),

S3 Kaźmierzów - Lubin Północ (14,4 km),

S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ (9,7 km),

S7 Mława - Strzegowo (21,5 km),

S7 Strzegowo - Pieńki (22 km),

S7 Pieńki - Płońsk (13,8 km),

S7 Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca (7,9 km),

S7 Szczepanowice - Widoma (13,1 km),

S11 obwodnica Kępna (6,8 km),

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (9,6 km),

S19 Lublin - Niedrzwica Duża (11,9 km),

S19 obwodnica Kraśnika (9,6 km),

S19 Kraśnik - Janów Lubelski (18,1 km),

S19 obwodnica Janowa Lubelskiego (6,4 km),

S19 Janów Lubelski - Lasy Janowskie (8,3 km),

S19 Lasy Janowskie - Zdziary (9,5 km),

S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6,5 km),

S61 Śniadowo - Łomża Południe (17 km),

S61 Łomża Południe - Łomża Zachód (7,2 km),

S61 Kolno - Stawiski (16,4 km),

S61 Stawiski - początek obwodnicy Szczuczyna (18 km),

S61 Wysokie - Raczki (20,2 km).

Drogi krajowe w budowie

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który został zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Oprócz wskazanych wyżej dróg ekspresowych ma zostać wybudowane 37,7 km pozostałych dróg krajowych:

obwodnica Myśliborza w ciągu DK26 (3,4 km),

obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 (11,5 km),

obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (15,2 km),

obwodnica Łańcuta w ciągu DK94 (5,8 km),

wiadukt w Legionowie w ciągu DK61 (1,8 km).

Nowe procedury przetargowe na budowę dróg

Jednym z kluczowych elementów procesu budowy dróg są przetargi. Mogą one przyspieszyć lub znacznie opóźnić budowę dróg. Obecnie w przetargu znajduje się 114 km autostrad.

1 stycznia 2021 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadziła ona duże zmiany oraz nowe rozwiązania prawne, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych: planowania postępowania, prowadzenia postępowania, udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy oraz jej ewaluacji. Z punktu widzenia zamawiających nowe Prawo zamówień publicznych to przede wszystkim uproszczenia w dotychczasowych procedurach (np. ograniczenie dokumentów żądanych w trybie z wolnej ręki), a także całkowicie nowa, bardziej elastyczna procedura dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, czyli tryb podstawowy.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad