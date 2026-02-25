REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Finanse » Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne: jak skutecznie projektować obiekty użyteczności publicznej? Kluczowe decyzje zapadają przed ogłoszeniem przetargu

Zamówienia publiczne: jak skutecznie projektować obiekty użyteczności publicznej? Kluczowe decyzje zapadają przed ogłoszeniem przetargu

25 lutego 2026, 12:14
zamówienia publiczne planowanie projekt inwestycja
Zamówienia publiczne: jak skutecznie projektować obiekty użyteczności publicznej? Kluczowe decyzje zapadają przed ogłoszeniem przetargu
Shutterstock

Rosnące koszty inwestycji, presja efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz coraz większa złożoność projektów sprawiają, że przygotowanie inwestycji publicznych w 2026 r. wymaga strategicznego podejścia już na etapie planowania. Odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia, realistyczne szacowanie budżetu oraz wykorzystanie właściwych narzędzi, może w praktyce przesądzić o powodzeniu inwestycji. Oto kluczowe działania, które pozwalają zamawiającym projektować obiekty użyteczności publicznej w sposób bardziej efektywny ekonomicznie i organizacyjnie.

Etap przedinwestycyjny decyduje o powodzeniu całego projektu

Doświadczenia rynku pokazują, że najpoważniejsze problemy inwestycyjne mają swoje źródło nie w trakcie budowy, lecz znacznie wcześniej - na etapie przygotowania założeń inwestycji i dokumentacji przetargowej. Kluczowe znaczenie ma jakość analiz potrzeb, opis przedmiotu zamówienia oraz prawidłowe określenie wymagań funkcjonalnych i technicznych. - Opis przedmiotu zamówienia nie może być dokumentem wyłącznie formalnym. Powinien być efektem rzeczywistej analizy potrzeb użytkowników, dostępnych technologii oraz możliwości finansowych zamawiającego. W praktyce to właśnie na tym etapie rozstrzyga się, czy inwestycja będzie możliwa do realizacji w zakładanym budżecie i terminie - wskazuje mec. Michał Liżewski, partner w LEGALLY.SMART, specjalista ds. zamówień publicznych.

Kluczowym elementem jest również realistyczne oszacowanie wartości zamówienia. Kosztorys inwestorski powinien uwzględniać nie tylko aktualne ceny robót i materiałów, ale także ryzyka rynkowe, takie jak zmienność cen czy dostępność wykonawców.

Konsultacje rynkowe i dialog konkurencyjny jako narzędzia ograniczania ryzyk

Coraz większego znaczenia nabiera dialog z rynkiem jeszcze przed ogłoszeniem postępowania. Wstępne konsultacje rynkowe pozwalają zweryfikować wykonalność inwestycji, dostępność technologii oraz poziom kosztów. - W przypadku bardziej złożonych inwestycji zamawiający nie powinni obawiać się korzystania z trybów negocjacyjnych, takich jak dialog konkurencyjny. Pozwalają one doprecyzować rozwiązania techniczne i organizacyjne wspólnie z potencjalnymi wykonawcami, zanim zostaną one ostatecznie opisane w dokumentacji przetargowej - wskazuje mec. Jakub Kot, Head of Projects & Infrastructure w LEGALLY.SMART. Jak podkreślają eksperci, takie podejście ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów wymagających specjalistycznych technologii, takich jak szpitale, baseny czy obiekty sportowe.

Koszt budowy to tylko część wydatków. Kluczowe znaczenie ma cały cykl życia obiektu

Jednym z najważniejszych trendów w zamówieniach publicznych jest odejście od koncentracji wyłącznie na koszcie budowy na rzecz uwzględniania całkowitych kosztów użytkowania obiektu. Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych rachunek kosztów cyklu życia może obejmować nie tylko koszty nabycia, ale również użytkowania, utrzymania, modernizacji, a nawet rozbiórki obiektu. - Uwzględnienie kosztów cyklu życia pozwala uniknąć pozornych oszczędności na etapie realizacji, które w przyszłości generują wysokie koszty eksploatacyjne. Dotyczy to w szczególności energochłonności budynków, kosztów utrzymania instalacji czy trwałości zastosowanych materiałów - wskazuje mec. Liżewski.

BIM i cyfrowe zarządzanie inwestycją – narzędzie kontroli kosztów i jakości

Coraz większą rolę w projektowaniu inwestycji publicznych odgrywa metodyka BIM (Building Information Modeling), która umożliwia cyfrowe modelowanie obiektu i zarządzanie informacją o nim w całym cyklu życia inwestycji. BIM pozwala zamawiającym lepiej przygotować inwestycję, określić wymagania informacyjne oraz kontrolować jakość i zgodność realizacji projektu z założeniami. - Metodyka BIM daje zamawiającemu realne narzędzie kontroli nad projektem - od koncepcji, przez realizację, aż po eksploatację obiektu. To szczególnie istotne przy inwestycjach o dużej skali i wysokim stopniu skomplikowania – wskazuje mec. Jakub Kot.

Kryteria jakościowe i doświadczenie projektanta jako gwarancja powodzenia inwestycji

Prawo zamówień publicznych wprost przewiduje możliwość wyboru oferty na podstawie najlepszego stosunku jakości do ceny lub kosztu, a nie wyłącznie najniższej ceny. - Zamawiający powinni większą wagę przykładać do doświadczenia projektantów w danym sektorze. Projektowanie szkoły, szpitala czy aquaparku wymaga specjalistycznej wiedzy technologicznej, eksploatacyjnej i organizacyjnej. Brak takiego doświadczenia może generować poważne problemy już na etapie realizacji inwestycji - wskazuje Jakub Kot. - Właściwie dobrane kryteria jakościowe pozwalają wybierać projekty, które są nie tylko zgodne z założonym budżetem, ale również racjonalne ekonomicznie w całym okresie użytkowania. To podejście znacząco ogranicza ryzyko sporów, zmian projektowych i nieprzewidzianych kosztów - podsumowuje Michał Liżewski.

Źródło: LEGALLY.SMART

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
