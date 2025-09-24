Wzrosną maksymalne stawki wynagrodzeń samorządowców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem maksymalny poziom wynagrodzeń m.in. wójtów, burmistrzów, skarbników czy marszałków województw wzrośnie o ok. 5 procent.

Nowe stawki maksymalnych wynagrodzeń w samorządach

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych została 22 września 2025 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 7 października 2025 r.

Ważne Określone w nim kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego mają zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków należnych od dnia 1 lipca 2025 r.

Najwyższe możliwe poziomy wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych różnią się w zależności od stanowiska i wielkości jednostki.

Ile może zarobić wójt, burmistrz, prezydent miasta?

W przypadku wójtów i burmistrzów przewidziano maksymalne stawki w wysokości:

11 310 zł - w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców;

10 950 zł - w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców;

10 770 zł - w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dodatki funkcyjne dla tych włodarzy wynoszą 3 650 albo 3 300 zł (w najmniejszych gminach).

Prezydent miasta otrzyma do 11 310 zł wynagrodzenia i 4 300 lub do 3 650 zł dodatku funkcyjnego. Dodatek funkcyjny prezydenta m.st. Warszawy wyniesie do 4 507 zł, a wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie 11 680 zł.

Jakie wynagrodzenia w powiatach i województwach?

Starosta w powiecie: powyżej 120 tys. mieszkańców powinien otrzymać do 11 310 zł wynagrodzenia i 3 650 zł dodatku. W większych powiatach (do 120 tys. mieszkańców) stawki te wynoszą odpowiednio: 10 950 i 3 650 zł, a w powiatach do 60 tys. mieszkańców: 10 770 i 3 300 zł.

Marszałek województwa w województwie powyżej 3 mln mieszkańców może uzyskać wynagrodzenie do 11 680 zł i dodatek 4 500 zł. W województwie powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców maksymalne wynagrodzenie marszałka wynosi 11 550 zł, a dodatek funkcyjny 4 500 zł. Marszałek kierujący województwem do 2 mln mieszkańców może liczyć na wynagrodzenie do 11 310 zł i maksymalny dodatek 4 300 zł.

Szczegółowy wykaz stanowisk i nowych wynagrodzeń można sprawdzić TUTAJ »»»