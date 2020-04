Czy przepisy RODO utrudniają walkę z epidemią koronawirusa?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) należy do tak zwanych regulacji inteligentnych. Oznacza to, że jego interpretacja i systemy ochrony danych osobowych powinny się dostosowywać do rozwoju technicznego i innych wyzwań. Ponadto nie wymaga to w odróżnieniu od tradycyjnych regulacji nowelizacji przepisów.

Zanim odpowiem na pytanie „czy zasady przetwarzania danych osobowych z RODO utrudniają walkę z epidemią wirusa SAR-CoV-2 czyli tzw. koronawirusa?” chciałbym Państwu przypomnieć, że zgodnie z art. 6 RODO „Zgodność przetwarzania z prawem”, zgodne z prawem jest m.in. przetwarzanie:

1) niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. ochrony zdrowia pracowników,

2) niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – np. zdrowia tych osób,

3) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto zgodnie art. 9 RODO „Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” można przetwarzać, zgodnie z prawem, dane szczególnej kategorii (np. dane biometryczne) jeżeli m.in. przetwarzanie:

1) jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

2) jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,

3) jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, w mojej ocenie, przepisy RODO pozwalają na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, w czasie walki z epidemii w szerszym zakresie niż gdy epidemii nie mamy. Tym samym zasady przetwarzania danych osobowych z RODO nie utrudniają walki z epidemią wirusa SAR-CoV-2 czyli tzw. koronawirusa.

Jeżeli jeszcze miesiąc temu ktoś by spytał specjalistę od RODO, np.: