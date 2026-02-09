To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada zwiększenie premii dla młodych rolników z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz poszerzenie puli środków na inwestycje prośrodowiskowe do 2,8 mld zł. Jak wynika z komunikatu resortu, wsparcie obejmie kolejne tysiące gospodarstw. Decyzję ogłosił minister Stefan Krajewski.

Budżet na dofinansowanie dla rolników rośnie trzykrotnie

Zainteresowanie programem wsparcia inwestycji prośrodowiskowych w rolnictwie przerosło wszelkie oczekiwania. Jak podaje resort rolnictwa, w pierwszym naborze w ramach interwencji I.10.4 („Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu") rolnicy złożyli ponad 28 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 5,8 mld zł.

REKLAMA

REKLAMA

Problem w tym, że pierwotny budżet programu wynosił zaledwie 930 mln zł - wystarczał więc na sfinansowanie jedynie 16 proc. zgłoszonego zapotrzebowania. W 2025 roku pulę zwiększono do 1,76 mld zł, a teraz ministerstwo idzie o krok dalej. Jak wynika z komunikatu MRiRW, budżet interwencji I.10.4 wzrośnie do ok. 2,8 mld zł. To trzykrotność pierwotnie zakładanej kwoty.

– Rolnicy bardzo jasno pokazali, że potrzebują inwestycji – w nowoczesne maszyny i technologie, które pozwalają im produkować efektywnie, a jednocześnie z poszanowaniem środowiska i klimatu. Naszą rolą jest na to odpowiedzieć – podkreślił minister Stefan Krajewski podczas wizyty w Siemiatyczach.

Wsparcie dla kolejnych tysięcy gospodarstw - kto je otrzyma?

Zwiększenie puli środków to konkretne liczby. Jak informuje resort, dofinansowanie trafi do kolejnych ok. 5 tys. rolników. Łącznie programem wsparcia zostanie objętych około 14 tys. gospodarstw w całym kraju – to niemal połowa wszystkich złożonych wniosków. Minister zapowiedział, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzyma dodatkowy limit do kontraktacji już na przełomie lutego i marca 2026 roku, po uzgodnieniach z Ministrem Finansów.

REKLAMA

– Zależy nam, by rolnicy jak najszybciej podpisali umowy i rozpoczęli inwestycje – zaznaczył szef resortu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wsparcie obejmie inwestycje pomagające obniżać koszty produkcji i ograniczać presję na środowisko. Chodzi m.in. o:

oszczędniejsze stosowanie nawozów i środków ochrony roślin,

lepsze gospodarowanie wodą,

rozwiązania zmniejszające emisje.

Program wspiera także działania wzmacniające kondycję gleb i odporność gospodarstw na zmiany klimatu.

Premia dla młodych rolników wzrośnie do 300 tys. zł

To nie koniec dobrych wiadomości dla sektora. Jak podaje ministerstwo, planowane jest również zwiększenie premii dla młodych rolników z obecnych 200 tys. zł do 300 tys. zł. Jest jednak warunek: wyższa kwota dofinansowania będzie przysługiwać tym, którzy zdecydują się na produkcję zwierzęcą lub będą łączyć produkcję roślinną z hodowlą.

– Odbudowa hodowli to dziś najlepsze wsparcie dla producentów zbóż i większa stabilność dla całego sektora – wyjaśnił Stefan Krajewski.

Resort podkreśla, że połączenie produkcji roślinnej, hodowli i przetwórstwa daje gospodarstwom większą odporność na wahania rynkowe. Ma to również znaczenie dla utrzymania zrównoważonej produkcji rolnej w Polsce.

OZE jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników

Podczas konferencji minister zwrócił też uwagę na rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.

– Chcemy, aby OZE były dla rolników nie tylko elementem bezpieczeństwa energetycznego, ale także realnym, dodatkowym źródłem dochodu – zaznaczył szef resortu.

Jak wynika z komunikatu, bez nowoczesnych maszyn, technologii i dostępu do wody nie będzie ani konkurencyjnego rolnictwa, ani bezpieczeństwa żywnościowego. Inwestycje w tym obszarze mają więc znaczenie strategiczne.

Eksport rolny wzrósł z 5,4 mld euro do 54 mld euro w 20 lat

Minister Krajewski przypomniał również o spektakularnym wzroście polskiego eksportu produktów rolnych. W 2004 roku wynosił on ok. 5,4 mld euro. W 2024 roku było to już 54 mld euro, czyli ponad 232 mld zł – co stanowi ok. 15 proc. całego polskiego eksportu.

– Bez inwestycji i nowoczesnych technologii taki skok nie byłby możliwy – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Decyzja o zwiększeniu dofinansowania dla rolników i rozszerzeniu programów wsparcia wpisuje się więc w długofalową strategię modernizacji polskiego rolnictwa i umacniania jego pozycji na rynkach międzynarodowych. Zwiększeni puli środków spowodowane wysokim zainteresowaniem powoduje zaś, że warto ubiegać się o wszelkie dostępne formy wsparcia, nawet jeżeli nie wystarczy dla wszystkich. Pierwotnie miało bowiem wystarczyć na ok. 16% zapotrzebowania, a teraz po zwiększeniu spodziewane jest dodarcie pomocy do 50% złożonych wniosków.

Źródło: gov.pl