REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Rolnictwo » To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort

To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 11:39
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
dofinansowanie dla rolników, premia dla młodego rolnika, wsparcie dla gospodarstw, inwestycje prośrodowiskowe, dotacje dla rolników, programy wsparcia
To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort
piosi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada zwiększenie premii dla młodych rolników z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz poszerzenie puli środków na inwestycje prośrodowiskowe do 2,8 mld zł. Jak wynika z komunikatu resortu, wsparcie obejmie kolejne tysiące gospodarstw. Decyzję ogłosił minister Stefan Krajewski.

Budżet na dofinansowanie dla rolników rośnie trzykrotnie

Zainteresowanie programem wsparcia inwestycji prośrodowiskowych w rolnictwie przerosło wszelkie oczekiwania. Jak podaje resort rolnictwa, w pierwszym naborze w ramach interwencji I.10.4 („Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu") rolnicy złożyli ponad 28 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 5,8 mld zł.

REKLAMA

REKLAMA

Problem w tym, że pierwotny budżet programu wynosił zaledwie 930 mln zł - wystarczał więc na sfinansowanie jedynie 16 proc. zgłoszonego zapotrzebowania. W 2025 roku pulę zwiększono do 1,76 mld zł, a teraz ministerstwo idzie o krok dalej. Jak wynika z komunikatu MRiRW, budżet interwencji I.10.4 wzrośnie do ok. 2,8 mld zł. To trzykrotność pierwotnie zakładanej kwoty.

– Rolnicy bardzo jasno pokazali, że potrzebują inwestycji – w nowoczesne maszyny i technologie, które pozwalają im produkować efektywnie, a jednocześnie z poszanowaniem środowiska i klimatu. Naszą rolą jest na to odpowiedzieć – podkreślił minister Stefan Krajewski podczas wizyty w Siemiatyczach.

Wsparcie dla kolejnych tysięcy gospodarstw - kto je otrzyma?

Zwiększenie puli środków to konkretne liczby. Jak informuje resort, dofinansowanie trafi do kolejnych ok. 5 tys. rolników. Łącznie programem wsparcia zostanie objętych około 14 tys. gospodarstw w całym kraju – to niemal połowa wszystkich złożonych wniosków. Minister zapowiedział, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzyma dodatkowy limit do kontraktacji już na przełomie lutego i marca 2026 roku, po uzgodnieniach z Ministrem Finansów.

REKLAMA

– Zależy nam, by rolnicy jak najszybciej podpisali umowy i rozpoczęli inwestycje – zaznaczył szef resortu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wsparcie obejmie inwestycje pomagające obniżać koszty produkcji i ograniczać presję na środowisko. Chodzi m.in. o:

  • oszczędniejsze stosowanie nawozów i środków ochrony roślin,
  • lepsze gospodarowanie wodą,
  • rozwiązania zmniejszające emisje.

Program wspiera także działania wzmacniające kondycję gleb i odporność gospodarstw na zmiany klimatu.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE. PODATEK LEŚNY, PODATEK ROLNY

Premia dla młodych rolników wzrośnie do 300 tys. zł

To nie koniec dobrych wiadomości dla sektora. Jak podaje ministerstwo, planowane jest również zwiększenie premii dla młodych rolników z obecnych 200 tys. zł do 300 tys. zł. Jest jednak warunek: wyższa kwota dofinansowania będzie przysługiwać tym, którzy zdecydują się na produkcję zwierzęcą lub będą łączyć produkcję roślinną z hodowlą.

– Odbudowa hodowli to dziś najlepsze wsparcie dla producentów zbóż i większa stabilność dla całego sektora – wyjaśnił Stefan Krajewski.

Resort podkreśla, że połączenie produkcji roślinnej, hodowli i przetwórstwa daje gospodarstwom większą odporność na wahania rynkowe. Ma to również znaczenie dla utrzymania zrównoważonej produkcji rolnej w Polsce.

OZE jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników

Podczas konferencji minister zwrócił też uwagę na rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.

– Chcemy, aby OZE były dla rolników nie tylko elementem bezpieczeństwa energetycznego, ale także realnym, dodatkowym źródłem dochodu – zaznaczył szef resortu.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Jak wynika z komunikatu, bez nowoczesnych maszyn, technologii i dostępu do wody nie będzie ani konkurencyjnego rolnictwa, ani bezpieczeństwa żywnościowego. Inwestycje w tym obszarze mają więc znaczenie strategiczne.

Eksport rolny wzrósł z 5,4 mld euro do 54 mld euro w 20 lat

Minister Krajewski przypomniał również o spektakularnym wzroście polskiego eksportu produktów rolnych. W 2004 roku wynosił on ok. 5,4 mld euro. W 2024 roku było to już 54 mld euro, czyli ponad 232 mld zł – co stanowi ok. 15 proc. całego polskiego eksportu.

– Bez inwestycji i nowoczesnych technologii taki skok nie byłby możliwy – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Decyzja o zwiększeniu dofinansowania dla rolników i rozszerzeniu programów wsparcia wpisuje się więc w długofalową strategię modernizacji polskiego rolnictwa i umacniania jego pozycji na rynkach międzynarodowych. Zwiększeni puli środków spowodowane wysokim zainteresowaniem powoduje zaś, że warto ubiegać się o wszelkie dostępne formy wsparcia, nawet jeżeli nie wystarczy dla wszystkich. Pierwotnie miało bowiem wystarczyć na ok. 16% zapotrzebowania, a teraz po zwiększeniu spodziewane jest dodarcie pomocy do 50% złożonych wniosków.

Źródło: gov.pl

Powiązane
Tego już nie zalegalizujesz – zapadł wyrok NSA korzystny dla organów nadzoru budowlanego
Tego już nie zalegalizujesz – zapadł wyrok NSA korzystny dla organów nadzoru budowlanego
Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?
Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?
Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Takiej inwestycji w Poznaniu nikt się nie spodziewał. Seniorzy otrzymali coś wyjątkowego
09 lut 2026

Mieszkania dla osób starszych oraz ogólnodostępny klub seniora powstały w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy w centrum Poznania. Inwestycję o wartości 20 mln zł zrealizował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) przy wsparciu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort
09 lut 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada zwiększenie premii dla młodych rolników z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz poszerzenie puli środków na inwestycje prośrodowiskowe do 2,8 mld zł. Jak wynika z komunikatu resortu, wsparcie obejmie kolejne tysiące gospodarstw. Decyzję ogłosił minister Stefan Krajewski.
Dopłaty dla hodowców na ubezpieczenie zwierząt ruszyły. Odzyskaj nawet 70 procent składki
09 lut 2026

Hodowcy bydła, świń, owiec, kóz, koni lub drobiu mogą ubiegać się o refundację części opłaconej składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo
09 lut 2026

Państwowa Straż Pożarna przekaże czujniki dymu i tlenku węgla 140 tysiącom najbardziej zagrożonych i potrzebujących osób – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

REKLAMA

Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
09 lut 2026

Polacy nie czują potrzeby przygotowań na sytuacje kryzysowe. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość społeczeństwa nie planuje kompletowania plecaka ewakuacyjnego, mimo apeli ekspertów i przedstawicieli rządu.

Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
09 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kupił 140 tysięcy czujek dymu i czadu, które strażacy bezpłatnie zamontują w domach osób najbardziej potrzebujących. Urządzenia mają chronić przed pożarami i zatruciem tlenkiem węgla - zagrożeniami, które co roku zabijają w Polsce setki osób. Kogo obejmie program i jak się do niego zgłosić?
Podwyżka dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego
09 lut 2026

Minister Obrony Narodowej przygotował 2 lutego 2026 r. projekt rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie to ma podwyższyć stawki uposażenia zasadniczego o 3% w bieżącym roku. Zatem w 2026 r. (z wyrównaniem od 1 stycznia) nastąpi wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od 200 zł dla szeregowych, 220-250 zł dla podoficerów, oraz od 270 do 660 zł dla oficerów - w porównaniu do dotychczasowych stawek. Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wzrośnie w 2026 r. do 6500 zł (wszystkie kwoty brutto).
Strefa czystego transportu w Krakowie pod ostrzałem. Gminy chcą zmian
06 lut 2026

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca i miasto Bochnia to kolejne małopolskie samorządy, które apelują do władz Krakowa o złagodzenie zasad strefy czystego transportu w mieście. Rezolucję zapowiedział również starosta powiatu bocheńskiego, a radny Niepołomic ma plan odwetu na Krakowie.

REKLAMA

„Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa
06 lut 2026

Dobre intencje nie legalizują samowoli. Amatorskie malowanie figur, kapliczek czy krzyży – zamiast ratować dziedzictwo – coraz częściej kończy się medialnym ubawem, kompromitacją miejscowości i realnymi konsekwencjami prawnymi.
Unia Europejska wcale nie idzie za daleko z tymi przepisami - przeciwnie: krajowy urząd chce jeszcze więcej regulacji w tym obszarze, a krajowa ustawa powinna iść dalej niż chce UE
05 lut 2026

Bruksela przesadza z regulacjami? Prezes UODO twierdzi coś odwrotnego: na deepfake’i UE wciąż nie ma kompletnych narzędzi, a Polska powinna dopisać własne, ostrzejsze przepisy. Po wecie prezydenta do ustawy wdrażającej DSA temat wraca na stół – i może wrócić z większą siłą.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA