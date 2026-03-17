Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?

Od początku 2020 roku w całej Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów co oznacza, że segregacja jest obowiązkowa. Odpady dzieli się na kilka różnych frakcji, które powinny trafić do odrębnych worków lub pojemników. To samorządy wyposażają mieszkańców w worki na odpady oraz organizują odbiór śmieci, jednak w przypadku konkretnych frakcji konieczne jest dostarczenie odpadów do wyznaczonego punktu zbiórki.

Od kilku miesięcy szklane i plastikowe butelki powinny być zwracane w butelkomatach, choć nadal nie jest to obowiązkowe. Jest za to opłacalne, bo za system kaucyjny zakłada zwrot określonej kaucji za każde opakowanie.

Od początku 2025 roku osobną frakcją odpadów stały się tekstylia. Te ostatnie mogą być odbierane sprzed drzwi (to zależy od organizacji przyjętej przez gminę) lub trzeba zawieźć je na PSZOK. Nawet mocno zniszczonych ubrań nie należy wrzucać do odpadów zmieszanych, bo grożą za to wysokie kary finansowe. Tak samo jak wrzucanie zepsutych zabawek do śmieci bez odpowiedniej segregacji.

Co grozi za brak segregacji? Nie tylko wyższe opłaty za śmieci

Brak segregacji odpadów może być odczuwalny dla portfela. W odpowiedzi na ignorowanie obowiązku segregacji lub niewłaściwe dzielenie śmieci na poszczególne frakcje, gmina może wydać decyzję o podwyższeniu opłaty. Podstawowa opłata za odpady może wzrosnąć dwukrotnie, trzykrotnie lub nawet czterokrotnie.

Przykład Oczywiście jeden błąd w segregacji nie powinien skutkować podwyższeniem opłaty, jednak gdy mieszkaniec notorycznie wyrzuca wszystkie odpady do worka na odpady zmieszane lub segreguje je niezgodnie z przyjętymi zasadami, może spodziewać się wzrostu opłat. Podwyższone opłaty obowiązują tak długo, jak długo mieszkaniec ignoruje system segregacji.

To nie wszystko, bo rygorystyczne wymogi unijne i groźba wysokich kar sprawiają, że gminy z większą wnikliwością podchodzą do tematu segregacji odpadów. Wrzucanie do odpadów zmieszanych podartych ubrań może skutkować mandatem w wysokości 500 zł, w określonych przypadkach mieszkaniec może zostać ukarany grzwną w wysokości nawet 5000 zł. To najwyższa przewidziana kara za wrzucanie do pojemnika na odpady zmieszane chemikaliów lub elektrośmieci.

Ważne Warto pamiętać, że wrzucenie jednej zabawki nie do tej frakcji, do której powinna trafić, utrudnia recykling.

Gdzie wyrzucać plastikowe zabawki?

Czy zabawki w całości wykonane z tworzyw sztucznych powinny trafić do żółtego worka na odpady, przeznaczonego do odbioru metali i tworzyw sztucznych? Nie - nawet, jeśli zabawka w całości jest wykonana z plastiku, należy wyrzucić ją do worka bądź pojemnika na odpady zmieszane. Nawet plastikowe klocki powinny trafić do czarnego pojemnika, a nie do żółtego.

Przykład Do czarnego pojemnika powinny trafić także wszelkiego rodzaju zabawki kreatywne np. ciastolina lub piasek kinetyczny (w niewielkiej ilości).

Gdzie wyrzucać maskotki i szmaciane lalki?

Pluszowych zabawek, zgodnie z zasadami segregacji obowiązującymi od początku 2025 roku, nie wrzucamy już do pojemnika na odpady zmieszane, choć i tutaj są wyjątki. Zużyte pluszaki powinny trafić do odpadów tekstylnych, a więc wywiezione do PSZOK lub worka w fioletowym kolorze (o ile w gminie taki system segregacji przyjęto).

Poliestrowe lub bawełniane pluszaki z plastikowymi oczami i wypełnieniem z gryki, pszenicy lub silikonu trudno rozdzielić na poszczególne frakcje. Wówczas powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Ważne Standardowo pluszaki w całości wykonane z materiałów tekstylnych nie powinny jednak trafiać do czarnego pojemnika, ale właśnie do tekstyliów. Wrzucanie wszystkich starych maskotek do odpadów zmieszanych to błąd, a gdy ten błąd będzie się powtarzał, narażamy się na podwyższenie opłaty za odbiór śmieci.

Co zrobić z zepsutą zabawką na baterie? Czy to elektrośmieci?

Interaktywna lalka, mówiący miś, zdalnie sterowane autko na pilota czy organki na baterie nie powinny trafić do czarnego pojemnika. Obowiązkowo przed wyrzuceniem ich do śmieci należy pozbawić je baterii (te wrzuca się do specjalnie oznaczonego pojemnika na baterie), resztę należy potraktować jako elektrośmieci. Zarówno baterie jak i elektrośmieci wyrzuca się do pojemników umieszczonych w sklepach, także tych ze sprzętem elektronicznym. Można je też wywieźć osobiście do PSZOK.

Gdzie wyrzucić jeździk, popsuty rowerek, sanki, konika na biegunach?

Duże zabawki, które nie nadają się już do użytku powinny być traktowane jako odpady wielkogabarytowe i odbierane w wyznaczone dni zbiórki takich śmieci. Osobno można tez zawieźć je do PSZOK.