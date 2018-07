Jakie standardy powinien spełniać każdy DPS?

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593) (dalej: ustawa o pomocy społecznej) dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie takiego prywatnego domu pomocy społecznej związane jest z ogromną odpowiedzialnością. W związku z tym ustawodawca stworzył przepisy wyznaczające odpowiednie standardy, które powinna spełniać każda placówka tego typu.

Jakie funkcje powinien pełnić prywatny DPS?

Ustawa o pomocy społecznej dosyć szczegółowo reguluje także kwestie dotyczące funkcji tych instytucji. Do najważniejszych zadań domów opieki społecznej należy zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych czy wspomagających, do których należą:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- opieka higieniczna,

- kontakty z otoczeniem,

- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

- pielęgnacja, także w czasie choroby,

- wyżywienie,

- utrzymanie czystości,

- pomoc w zakupie obuwia i ubrań,

- organizacja czasu wolnego.

Ustawa o pomocy społecznej zawiera pełny katalog usług, które minimalnie powinien świadczyć dom pomocy społecznej.

Jakie wymagania techniczne powinien spełniać budynek oraz pokoje mieszkalne?

Placówka taka powinna być przystosowana do zapewnienia całodobowej opieki swoim użytkownikom. Jak wskazuje ustawa o pomocy społecznej budynek i jego otoczenie nie może mieć barier architektonicznych. Co więcej, powinna się w nim znajdować winda - w innym przypadku pokoje mogą być usytuowane tylko na parterze. Dosyć szczegółowo uregulowana jest także kwestia metrażu przypadającego na osobę. Co do zasady, pokoje nie powinny być więcej niż trzyosobowe, a pokój jednoosobowy nie może być mniejszy niż 9 m2. Z kolei w pokojach dwu- i trzy-osobowych na osobę powinno przypadać co najmniej 6 m2. Ustawodawca wprowadza jedynie wyjątek dla pokojów osób leżących - mogą być czteroosobowe.

Każdy pokój mieszkalny musi być wyposażony w odpowiedniej liczbie w:

- łóżko lub tapczan,

- szafę,

- stół,

- krzesła,

- szafkę nocną.

Ponadto każda placówka tego typu powinna posiadać:

- pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,

- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,

- jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.

Jakie posiłki powinny być zapewnione?

Każdy dom pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić swoim użytkownikom trzy posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarze. Co ważne, przerwa między posiłkami nie powinna być krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie może być podany wcześniej niż o 18. Oprócz tego należy w międzyczasie zapewnić dostęp do napojów i drobnych przekąsek.