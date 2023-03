Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Wiceszef MRiPS powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że rozstrzygnięty został konkurs ofert w ramach programu "Senior+". "To program skierowany do samorządów na tworzenie dziennych domów seniora i klubów seniora. Mamy w tej chwili prawie 1200 takich jednostek, w tym roku powstaną 94 nowe" - podał.

Wskazał, że dzienny dom seniora może otrzymać do 400 tys. złotych dofinansowania z programu, klub - do 200 tys. zł. "Co jest ważne, to fakt, że przekazujemy środki na funkcjonowanie już istniejących - (...) więc wszystkie domy otrzymują wsparcie na funkcjonowanie" - podkreślił Szwed.

930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

"Druga rzecz, którą dziś też ogłaszamy i uruchamiamy to środowiskowe domy samopomocy - są to ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" - wskazał wiceminister.

Poinformował, że obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 860 takich jednostek. "W tym roku będą kolejne nowe otwierane: 12 nowych, dwie filie i dwa kluby - czyli łącznie w tym roku powstanie 17 nowych jednostek tego typu" - podał.

"Na to działanie mamy ponad 30 mln zł, ale jeżeli byśmy policzyli łączne środki, które przekazujemy środowiskowym domom samopomocy, to w tym roku jest to ponad 930 mln zł" - wskazał Szwed.

