Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Rozporządzenie o podwyżkach dla nauczycieli podpisane

Szefowe resortów edukacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej podpisały wspólnie rozporządzenie o podwyżkach dla nauczyciel - poinformowało MEN. Zgodnie z rozporządzeniem, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto, zależnie od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania.



"Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33 proc., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30 proc." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podano w nim, że podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw.



Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Tabela ze stawkami minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po podwyżce

Załącznikiem do nowelizacji jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy etapy rozwoju zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.



Zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do rozporządzenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą od 1 stycznia 2024 r.:

1) dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli)

- nauczyciel poczatkujący – 4 908 zł (wzrost o 1218 zł brutto),

- nauczyciel mianowany – 5 057 zł (wzrost o 1167 zł brutto),

- nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł (wzrost o 1365 zł brutto).



2) dla pozostałych nauczycieli

- nauczyciel poczatkujący – 4 788 zł (wzrost o 1188 zł brutto),

- nauczyciel mianowany – 4 910 zł (wzrost o 1210 zł brutto),

- nauczyciel dyplomowany – 5 148 zł (wzrost o 1188 zł brutto).



Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem.



Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (czyli od 22 lutego 2024 r.), z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.



"Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia" - przypomina MEN w komunikacie.



Wskazano w nim, że podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem.



"Podwyżka wynagrodzeń jest możliwa dzięki rekordowemu zwiększeniu subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2 proc. od kwoty subwencji oświatowej w roku 2023" - zaznaczono.



"Jak wynika z opublikowanej w dniu 1 lutego ustawy budżetowej na rok 2024, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwiększone środki zarówno dla publicznych, jak i niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek" - podał resort edukacji.

Co to jest wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli?

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Jak podkreśla MEN, zgodnie z ustawa budżetową na 2024 r. i tzw. ustawą okołobudżetową wynagrodzenia nauczycieli wzrasta w tym roku o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz odpowiednio o 33 proc. dla nauczycieli początkujących. O 30 proc. i 33 proc. wzrasta też minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.



Co to jest średnie wynagrodzenie nauczycieli?

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście m.in. za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla mentora, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.



Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji z 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - Dz. U. z 21 lutego 2024 r., poz. 234.

