Podróż do Włoch - koronawirus i inne zagrożenia

Główny Inspektorat Sanitarny z powodu koronawirusa (SARS-CoV-2) nie zaleca podróżowania do Włoch. MSZ informuje, że obecnie niemożliwe jest podróżowanie do 11 gmin objętych kwarantanną. Są to gminy w regionie Lombardi (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) oraz w regionie Wenecji Euganejskiej Vo’ Euganeo czyli Padwa.