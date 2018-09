Kto wypłaca zasiłek osobie zatrudnionej w innej jednostce podczas urlopu bezpłatnego

za okres od 23 do 31 sierpnia - otrzyma on wynagrodzenie za czas choroby z tytułu zatrudnienia w szkole, tj. u tego, u którego podjął pracę w okresie urlopu bezpłatnego. U pierwszego pracodawcy, tj. w gminie, pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za czas choroby, gdyż ten okres niezdolności do pracy przypada na czas urlopu bezpłatnego udzielonego przez tego pracodawcę;