Wynagrodzenie pracowników medycznych 2019 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 3.10.2018 r. ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Podczas podpisywania ustawy był obecny minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

"Dla mnie to systemowa zmiana patrzenia na ochronę zdrowia i na osoby zajmujące się opieką nad pacjentami. Dziękuję pani przewodniczącej Marii Ochman i panu Piotrowi Dudzie, że tak zabiegali o osoby z innych zawodow medycznych. Pamiętajmy, że w procesie terapii pacjenta uczestniczą także osoby, które nie reprezentują zawodów medycznych. Ustawa mówi wyraźnie, że są one równie ważne, co personel medyczny. Bez nich żaden proces leczenia nie byłby możliwy" - mówił minister zdrowia.

Wprowadzenie progu najniższej płacy zasadniczej

Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa, jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którzy wprawdzie nie mają uprawnień do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, ale – pracując w zakładzie leczniczym – bezpośrednio wspierają ich udzielanie. Nowelizacja wprowadza prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych). Jej celem jest zniwelowanie dysproporcji między wynagrodzeniem pracowników medycznych (np. lekarzy, pielęgniarek) a pracowników działalności podstawowej, których praca jest również związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Nowelizowana ustawa reguluje poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego – jest więc w tym zakresie korzystniejsza dla pracowników od ustawy o powszechnej płacy minimalnej. Pracownikom podmiotów leczniczych przysługują ustawowe dodatki do wynagrodzenia, które obliczane są na podstawie wynagrodzenia zasadniczego pracownika, dlatego wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost pochodnych od wynagrodzeń. W związku z tym pełne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym, nawet jeśli zostanie ustalone przez pracodawcę na poziomie regulowanego ustawą najniższego wynagrodzenia, zwykle nie będzie się ograniczać do kwoty tego najniższego wynagrodzenia zasadniczego i może być od niego znacznie wyższe.

Korzystne zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym

Nowelizacja wprowadza też zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Przywracają one stosowanie art. 12-12h ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do akredytacji podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych do końca 2020 roku, kiedy to organizację kursów przejmie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, oraz skracają termin wejścia w życie przepisów dotyczących planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w ten sposób, aby plan taki mógł zostać sporządzony po raz pierwszy na 2019 rok.