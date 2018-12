Sektor publiczny > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 wystawianym w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy wykazać dodatek stażowy

Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 wystawianym w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy wykazać dodatek stażowy

Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Po wypłacie wynagrodzenia za czas choroby za 33 dni przekazaliśmy wypłatę jej zasiłku chorobowego do ZUS (zakład pracy zatrudniający mniej niż 21 osób). Pracownica jest uprawniona do dodatku stażowego, którego się nie pomniejsza, za czas choroby. W czasie wypłaty zasiłku wypłaca go zakład pracy. Po zwolnieniu lekarskim pracownica będzie uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Czy przekazując do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, powinnam wykazać tylko wynagrodzenie zasadnicze czy również dodatek za wysługę lat?