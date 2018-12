Sektor publiczny > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Trzynastka osoby zatrudnionej po zakończeniu umowy w celu przygotowania zawodowego

Trzynastka osoby zatrudnionej po zakończeniu umowy w celu przygotowania zawodowego

W dniu 1 września 2018 r. w jednostce budżetowej zatrudniono pracownika na pełny etat na stanowisku kucharza. Do 31 sierpnia 2018 r. osoba ta była uczniem w tej samej jednostce zatrudnionym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Podczas nauki zawodu przez 2 dni w tygodniu uczęszczała do szkoły, a przez 3 dni odbywała praktyczną naukę zawodu kucharza. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. łącznie chorowała 22 dni. Czy osoba ta nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.?